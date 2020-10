Rinden protesta estatutaria los integrantes del consejo político del PRI

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ SÁB-10-OCT-2020/ En sesión solemne rindieron protesta estatutaria los integrantes del Consejo Político del partido Revolucionario Institucional máximo órgano regulador del instituto político de acuerdo con los documentos básicos.

Carolina Viggiano, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en representación de Alejandro Moreno Cárdenas presidente del instituto político a nivel nacional, a través de la plataforma digital Zoom fue quien tomó la protesta al nuevo consejo que preside Jesús Hernández Peña.



En su mensaje a los consejeros subrayó la importancia que tiene el ganar los espacios en el 2021, “no hay otra manera de tener estos espacios, solo con el voto de los ciudadanos y para ellos hay que ganarnos su confianza y particularmente en la Cámara de Diputados para que no solamente se escuchen las voces de unos cuantos, sino de todos los que no aprobamos las acciones del actual gobierno, tenemos que sea una oposición fuerte”.

De igual manera Ricardo Aguilar Castillo, secretario de organización del CEN del PRI fue el encargado de exponer los motivos de la conformación del consejo Político en Michoacán, explicó que un partido político que no tiene estructura está condenado a la deriva por lo tanto la principal tarea de la dirigencia estatal que encabeza Jesús Hernández será continuar de manera firme la integración de los órganos de dirección a nivel municipal y seccional.

Añadió que están en disputa 15 gubernaturas para el 2021, así como mil 926 ayuntamientos que representan el 78% de la totalidad de los ayuntamientos del país, por ello la importancia de contar con todo un equipo en Michoacán para poder ganar en 2021.

Debido a la crisis sanitaria que vive actualmente el país por el virus del Covid-19 los consejeros políticos siguieron la sesión a través de la plataforma digital zoom, al respecto Rocío Luquín Valdés, secretaria general del partido fue la encargada de dar la bienvenida y señaló que con la conformación del Consejo Político quedan instaurados los trabajos para dar continuidad con el proceso electoral 2021.