12 de octubre: jornada de lucha por la defensa de la madre tierra y por la dignidad, resistencia y lucha de los pueblos originarios

A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL PUEBLO DE MICHOACÁN

AL PUEBLO DE MÉXICO

AL ESTADO MEXICANO

Comunidades p´urhépecha, a 12 de octubre del 2020.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente, constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias, manifestamos conjuntamente lo siguiente:



El 12 de octubre de 2020 no es el día del “descubrimiento de América”, nosotros no fuimos descubiertos, nuestros territorios eran conocidos, habitados, nombrados y gobernados por los pueblos originarios desde miles de años antes del arribo de los conquistadores, nuestras tierras fueron invadidas y saqueadas, no descubiertas, tampoco es “día de raza” porque las razas no existen, ni biológica, ni científicamente toda vez que todos procedemos de una misma especie, y ni mucho menos es el “día de encuentro de dos mundos” porque fue un proceso de invasión, conquista, sometimiento y explotación de culturas ancestrales, para nosotros es el Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Originarios.

Bajo este marco el 12 de Octubre realizamos una movilización general mediante la tomas de carreteras en nuestros territorios en los siguientes puntos: 1.- Carretera Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio, 2.- Carretera Morelia-Zacapu en Naranja, 3.- Carretera Nahuatzen-Paracho en Aranza y 4- Carretera Cheran-Zamora en Santo Tomas.



Pliego Petitorio:

1.- Alto a la guerra contra el EZLN, los pueblos y comunidades indígenas.

2.- Respeto a la autodeterminación, autogobierno y autonomía de los pueblos originarios. Presupuesto directo para los pueblos indígenas.

3.- Respeto a los sistemas ancestrales de seguridad y de justica de las rondas comunales y los jueces tradicionales.

4.- Retiro de la escultura “los escultores” del acueducto de Morelia, toda vez que representa el colonialismo, la explotación, la esclavitud y el genocidio de comunidades originarias.

5.- Solución a la problemática de las comunidades indígenas de Michoacán. El Gobierno Federal y Estatal no han cumplido con las obligaciones y compromisos con los pueblos indígenas, por lo que exigimos una mesa de trabajo resolutiva.



¡Viva Juchári Uinápekua!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

K´ERI KUNKORHEKUA IRETECHERI #CONSEJOSUPREMOINDÍGENADEMICHOACÁN