Acción Nacional está listo para defender el triunfo de sus candidatos y el voto de los coahuilenses: Marko Cortés

Las candidatas y los candidatos del PAN al Congreso Local son los mejores porque defienden los intereses de la gente; su prioridad es optimizar el recurso público.

Hizo un llamado a los coahuilenses para que salgan a votar el domingo con el claro objetivo de lograr los contrapesos y equilibrios.

TORREÓN, COAHUILA, A 13 DE OCTUBRE DE 2020.- A dos días de que concluyan las campañas en Coahuila, el PAN está listo para defender el triunfo de sus candidatas y candidatos a diputados locales y el voto de los coahuilenses el próximo domingo, aseguró su Presidente Marko Cortés Mendoza en conferencia de prensa.

“Nosotros ya estamos listos, estamos puestos, tenemos el 100 por ciento de nuestras casillas cubiertas, estamos preparados para cuidar y defender el voto de toda la gente de Torreón y del estado de Coahuila”, subrayó.

Acompañado por las y los candidatos al Congreso Local e integrantes de la dirigencia nacional, estatal y municipal, destacó que Acción Nacional va por los 4 Distritos de Torreón porque sus abanderados son los mejores para defender los intereses de la gente.

“Nuestros diputados tienen el claro compromiso de optimizar el recurso público, hacer que alcance para más y que éste sea en inversión productiva y no en gasto y con nosotros esto será una prioridad”, indicó.

Por eso llamó a los coahuilenses a asumir la importancia del proceso electoral para que salgan el domingo a votar con el claro objetivo de lograr los contrapesos y equilibrios para disminuir los gastos superfluos.

Cortés Mendoza destacó el trabajo de los liderazgos y las dirigencias estatal y municipal en Coahuila ante este proceso electoral para lograr unidad del partido, trabajar en sintonía y elegir a excelentes candidatos.

Asimismo, reiteró que el PAN dará la batalla en el Senado por la defensa de los fideicomisos y el respaldo a la iniciativa de la Alianza Federalista de gobernadores para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie por la inconstitucionalidad de desaparecerlos.

Afirmó que el PAN no permitirá que el gobierno federal siga utilizando los instrumentos del Estado para enfrentar políticamente a sus adversarios. “Esto es una democracia y hay que decirle al Gobierno morenista que así no, que a la mala no, que respete el voto, que respete la libertad y que particularmente el presidente se concentre en ser Jefe de Estado y no jefe de partido”.

Finalmente, dijo que hoy México requiere de todas las voces y, mientras más mexicanos alcen su voz, va ser más fácil corregir el rumbo.

Al término de la conferencia la dirigencia nacional del PAN y las dirigencias estatal y municipal, firmaron un convenio de colaboración con el Frente Nacional por la Familia.

Por la tarde, Cortés Mendoza realiza la entrega de reconocimientos con Maru Cázares en la colonia Los Profesionales, encabeza una jornada Toca Toca en la colonia Rincón La Merced y una caminata en Matamoros.