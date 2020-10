¡Fuera Uber! retumbó en todo México

Marcha nacional de transportistas contra plataformas transnacionales

Que los gobiernos federal, estatal y municipal, restablezcan el estado de derecho

Apoyo solidario de otros sectores y países entre otros España y Argentina



INFOMANIA/ CIUDAD DE MÉXICO/ LUN-12-OCT-2020/ Como parte del Movimiento Nacional Taxista (MNT) y el apoyo solidario de países como España y Argentina entre otros, integrantes del “Bloque de Transportistas Michoacanos”, se sumaron a la marcha nacional para exigir la intervención de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipales para que asuman su responsabilidad y pongan un alto a plataformas como Uber y Cabify, “ya basta de opacidad y complacencia a la ilegalidad” destacó José T. Martínez Pasalagua, dirigente de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT) quien con una representación de michoacanos, participó en la movilización de Ciudad de México.



De manera paralela en la geografía mexicana y Ciudad de México, miles de transportistas del MNT, salieron a las calles a manifestar una vez más su inconformidad por la competencia desleal que significan las plataformas transnacionales ante la opacidad de algunas autoridades y las promesas de otras más que le han dado largas al asunto desde hace seis años, ¡fuera Uber retumbó en cada rincón de México!.



En Morelia, los transportistas y organizaciones aliadas partieron con sus unidades del Estadio Morelos, hicieron un alto en la avenida Madero frente al Jardín de Los Niños Héroes y marcharon en caravana y otros más en marcha hasta arribar frente a la sede del poder ejecutivo donde el representante de la CRT, Pablo Salazar dejó en claro que, “hemos aguantado lo más posible pero el hilo ya se rompió y exigimos que se imponga la legalidad. No bajaremos la guardia en nuestra lucha porque, cuando el hambre aprieta, la valentía crece; vamos con todo en la defensa de nuestro trabajo”, dijo.



Esta competencia sin piso parejo han desplazado a cientos de miles de trabajadores del volante de su fuente de empleo y sustento no solo en México sino en otros países donde igual que aquí, mantienen una lucha permanente y, “no vamos a aflojar el paso”, coincidieron los dirigentes nacionales y estatales del MNT además de gremios como el de grúas y pipas entre otros que también se solidarizaron y salieron en caravana.



Desde hace seis años abundaron, Uber y Cabyfi entre otras aplicaciones, sin respetar en ningún sentido las disposiciones legales aplicables en la materia, prestan un servicio ilegal de transporte público en una grave y flagrante acción, ante la omisión y en muchos casos la corrupción de funcionarios públicos encargados de aplicar la ley y utilizarla en favor de intereses económicos y personales.



Ante esta situación, “los transportistas michoacanos estamos conscientes de la obligación que representa tener una concesión de transporte público de auto de alquiler y del compromiso y visión de ofrecer servicio con los más altos estándares de calidad, pero como sostener un servicio de calidad si no existe certeza jurídica que garantice la inversión cuando se está dejando de cumplir con la obligación que tiene el estado de garantizar seguridad y el respeto al estado de derecho”, cuestionaron los transportistas.

Por lo anterior, reiteraron la exigencia al gobierno de Michoacán para que imponga acciones firmes y contundentes en relación a este tema, garantizando el restablecimiento del estado de derecho y evitando con eso, el colapso de este sector de servicios para dejarlo en manos de transnacionales extranjeras depredadoras en perjuicio de cientos de miles de familia mexicanas y advirtieron, “que no bajarán la guardia en esta lucha contra Uber”.



#NoAlPiratajeTransnacional

#FueraEmpresasExtranjeras

#CumplimientoAlEstadoDeDerecho