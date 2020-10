Por un compromiso democrático que anteponga pluralidad y acuerdos, se pronuncia Octavio Ocampo

• En el marco del Quinto Informe de Gobierno, el representante del Poder Legislativo conminó a los demás poderes a construir a través del diálogo, acuerdos que beneficien a Michoacán

Morelia; Mich., miércoles 14 de octubre 2020.- En representación del Poder Legislativo del Estado, el presidente de la Mesa Directiva, Octavio Ocampo Córdoba, hizo un llamado a los Poderes Ejecutivo y Judicial para construir un diálogo abierto, de frente a la ciudadanía y con el compromiso democrático de anteponer la pluralidad y los acuerdos razonados.

Lo anterior en el marco de la sesión solemne llevada a cabo este miércoles para la entrega del Quinto Informe del Estado que Guarda la Administración del Estado, realizada por el Secretario de Gobierno Carlos Herrera Tello, en representación del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

El diputado local, reconoció que los Poderes al servicio de la ciudadanía deben mantener un debate profundo y respetuoso sobre el estado que guarda la administración pública de Michoacán, con la finalidad de identificar los obstáculos a los que se han enfrentado para que de ello, se concreten los acuerdos necesarios en beneficio de la sociedad michoacana.

Asimismo, Ocampo Córdoba reconoció que se debe ejercer política no sólo para denunciar y reclamar desde el Poder Legislativo, sino para sumar y establecer acuerdos que ayuden a encontrar soluciones a los problemas que más lastiman a nuestra entidad.

“Hoy sostengo que, a pesar de las circunstancias, no podemos aminorar o detener la marcha sobre la que nos hemos echado andar en este camino hacia adelante, esta legislatura no lo hará, seguiremos siendo un factor de desarrollo para Michoacán, no nos convertiremos en la razón de las dificultades, seremos, y por mucho, factor de solución”, argumentó.

El representante legal del Poder Legislativo, pidió que por encima de antagonismos o lealtades partidistas, se aseguren desde todas las aristas el progreso para Michoacán, avanzando juntos en la dirección que más convenga para el desarrollo colectivo.

Finalmente, se mostró convencido de que lejos de la coyuntura y por encima de las circunstancias, es prioritario trabajar y desde la pluralidad política, rescatar lo esencialmente importante para Michoacán.

Cabe señalar que como lo establece la legislación local, el contenido del Quinto informe fue turnado a las 28 comisiones que integran el Poder legislativo para su estudio, análisis y dictamen.