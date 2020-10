Listas las estructuras priistas para reencontrarse con la sociedad

Los comités municipales de Indaparapeo, Charo y Álvaro Obregón listos, se integran y se organizan en unidad de cara al 2021: Jesús Hernández.

INFOMANIA/ INDAPARAPEO, MICH./ VIE_16- OCT-2020/ La maquinaria del PRI esta lista, se integra y se organiza en unidad de cara al 2021, aseveró Jesús Hernández Peña, presidente del Comité Directivo Estatal, al entregar los nombramientos de la estructura de los comités municipales de Charo, Álvaro Obregón y de esta localidad.



El presidente del PRI Michoacán, destacó el ánimo e interés de los priistas de estas localidades para atender el llamado de su partido para integrarse a los comités municipales y entrar de lleno al trabajo territorial. El líder del PRI dijo que “Se siente el ánimo y la unidad de los priistas en esta región del Valle Michoacano”.

En su mensaje el dirigente, Hernández Peña, resaltó ante las estructuras partidistas contrastar y hacer sentir el contraste de beneficios que se tenían hace dos años con programas sociales que hoy han desaparecido. Hay riesgos de que quien gobierna actualmente Indaparapeo y el gobierno federal no han dado los resultados que la ciudadanía esperaba.



“Los espacios deben recuperarse y por ello se requiere el compromiso de los priistas con la sociedad” subrayó Jesús Hernández Peña.

La dirigencia estatal en pleno está recorriendo municipio por municipio tocando a cada priista y la instrucción es que se toquen todos los seccionales, que se formalicen y que se revivan las estructuras desde su base.

Al respecto la secretaria general Rocío Luquín señaló que no es momento de cargar culpas del pasado principalmente porque quienes hicieron daño fueron las personas y no el partido, por ello es importante la unidad en cada una de las estructuras.

De esta manera quedó integrado el Comité Municipal de Indaparapeo: al frente de la dirigencia quedó Francisco Romero Huerta como presidente y María Yolanda Muñoz como secretaria general; J Carmen Chávez Reyes, secretario de organización; José Luis Marín Tapia secretario de acción electoral; Karina Alejo quedó al frente de gestión social; Karina Mediana será la titular de administración y finanzas, mientras que Marcos Vega secretario queda al frente de comunicación social y Arturo Andrade como coordinador de redes municipales

De igual manera se tomó protesta a los integrantes del Comité de Charo el cual se conformó de la siguiente manera: al frente de la dirigencia quedó Gerardo Toche Valerio como presidente y Rocío Guadalupe Lemus como secretaria general, de igual manera quedó como secretario de organización Gildardo Cisneros; Mario Guil Núñez al frente de acción electoral y Raúl Guzmán como secretario de administración y finanzas.

Mientras que en el municipio de Álvaro Obregón la estructura quedó conformada de la siguiente manera: al frente de la dirigencia Gerardo Hernández Pérez y Esperanza Baldobinos Nieves como presidente y secretaria respectivamente, así mismo Jesús Hernández Peña tomó protesta a: Biviana Sánchez Aguilar, como secretaria de organización; Miguel Orozco como secretario de acción electoral; Margarita Graciela Aguilar al frente de gestión social; Rocío Lemus secretaria del migrante; Antonio Chávez, como secretario de Jurídico; Gisela Espinoza como secretaria del consejo político; Leobardo Zamudio como secretario de pesca; Josefina Aguilar como secretaria de comercio e Hilario Calderón como secretario de estrategia política.

Además la dirigente estatal del ONMPRI en la entidad Marisol Aguilar hizo entrega de nombramiento como titular del organismo en el municipio de Álvaro Obregón a Leticia Ávila Ruiz.