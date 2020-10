PRI consolida su unidad, van adelante por Tarímbaro

INFOMANIA/ TARÍMBARO, MICH./ VIE-16-OCT-2020/ El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Jesús Hernández Peña le tomó protesta a la estructura del comité municipal de esta localidad.

Con ello el líder del tricolor acompañado por la secretaria general Rocío Luquín Valdés los convocó a trabajar para recuperar los espacios en el municipio, siempre en unidad por el bien del priismo.



Felicitó que la integración de esta estructura este conformado por cuadros reconocidos por toda la militancia y que exista la voluntad para fortalecer al instituto político desde el interior y recuperar la confianza no solo de la base sino de la sociedad.

Con este ejercicio es un claro ejemplo que el partido está trazando la ruta rumbo al proceso electoral del 2021. “Está el PRI convencido de recuperar los espacios para tener mejores condiciones en el municipio”.



Al respecto la presidenta del partido en el municipio Susana García Contreras se comprometió a trabajar en pro del priismo de la localidad siempre de la mano de la estructura.

En esta ruta tomaron protesta: Jorge Villafuerte como secretario general; Mario Mata Aguilar, secretario de organización; Itziguery Gordillo, secretaria de acción electoral; Lilia Acosta, secretaria de gestión social; María de los Ángeles Garduño, secretaria de finanzas; den el área de deportes quedó al frente Omar Alejandro Martínez; en la secretaria de atención al migrante el titular es Galileo Chávez; en la secretaria de personas con discapacidad Melchor Ortiz Cervantes y en la secretaria de adultos mayores Fidelmar Barrera Echeverría será el encargado.

En este contexto la secretaria general Rocío Luquín señaló que es tiempo de la unidad y crear las condiciones para tener liderazgos de cara al proceso electoral del 2021.

En el evento los tarimbarenses se comprometieron a reforzar la unidad de los priistas con miras de recuperar al municipio luego que no se cumplieron las promesas hechas por el presidente municipal quien no presentó en tiempo y forma para que aquí se construyera la academia estatal de policía, por la irresponsabilidad

de no integrar los proyectos a tiempo se perdió la oportunidad a reactivar la economía del municipio.

No cumplió con su compromiso de construir un verdadero mercado municipal; todas las carreteras a comunidades y colonias están deterioradas sin mantenimiento.

Sin embardo por las gestiones del gobierno federal anterior hoy Tarímbaro cuenta con la clínica del IMSS, es por ello necesario tomar las riendas de nuestro municipio expresaron los priistas de la comunidad.

Finalmente, el líder del partido subrayó que están en pláticas con otras fuerzas políticas para posibles alianzas una vez autorizado por el Consejo Político Estatal y con ello seguir fortaleciendo al PRI.

En el evento estuvieron presentes además Noé Bernardino, secretario de organización; Jorge Galván secretario de Acción Electoral; Oswaldo Fernández secretario de operación política y Salud Sesento, delegada distrital.