Víctor Manuel Serrato Lozano aspira a la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-20-OCT-2020/ Urge una depuración del aparato de justicia para que no solapen bandas de criminales que tienen sumergido a Michoacán en la violencia y el rezago social.



Así lo manifestó Victor Manuel Serrato Lozano, ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al reiterar sus deseos de buscar la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán, durante la rueda de medios efectuada en el Hotel El Tarasco.



Serrato Lozano precisó que en la visión de proyecto que tiene para el estado se encuentra la expansión y mejora de los servicios de salud y el combate a todo tipo de violencia contra las mujeres, además de mejorar los servicios de la Universidad Michoacana para que su capacidad aumente y que no haya aspirantes rechazados.



Víctor Manuel Serrato es licenciado en derecho y maestro en gobierno y asuntos públicos con más de 20 años de experiencia en el ramo de los derechos humanos.