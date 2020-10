Como un verdadero soldado de la transformación, Rafa Ortiz recorre todas las colonias de Uruapan

No importa si las calles de las colonias no están pavimentadas, si llueve, hace frío o si no hay alumbrado público, nosotros iremos hasta donde la gente quiera que Reconstruyamos Juntos Uruapan, sentenció el empresario

URUAPAN, MICH; OCTUBRE 22 DEL 2020.- Luego de entregar algunos medicamentos, incluso insulina solicitada previamente, el presidente de Reconstruyamos Juntos Uruapan, Rafael Hugo Ortiz García, en coordinación con su equipo de trabajo, recorrieron diferentes colonias populares para instalar más Casas Amigas, desde donde los vecinos podrán hacer toda una serie de gestiones, así como recibir los beneficios del programa de salud popular implementado conjuntamente con Salud Aplicada Uruapan.

Los señalamientos de la gente, recurrentes ya, es el abandono en el que han estado a lo largo de los años y la falta de los servicios públicos básicos, por lo que se dijeron dispuestos a organizarse a través de la Casas Amigas para gestionar proyectos que en colonias como la 20 de Noviembre, no sólo son necesarios, sino urgentes para mejorar la calidad de vida de cientos de familias, y reconocieron la buena disposición de Rafa Ortiz para “ensuciarse los zapatos y venir a vernos y ofrecernos su ayuda desinteresadamente”, a lo que el comerciante mueblero agradeció las muestras de apoyo mostradas por los vecinos y se comprometió a seguir trabajando con más ánimos con la gente y para la gente.

#ReconstruyamosJuntosUruapam

#RafaOrtiz