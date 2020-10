GRINGA, GRINGA: Aumentan los mártires en Uruapan

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-21-OCT-2020/ En Morena a los golpeadores de mujeres no los podrán candidatear ¡Tómala Cristobalín! Por mucho que quieran tapar el sol con un dedo pos nomás no se puede, nadie, ningún candidato llegará si no es con la venia del señor…



Quienes entienden de polaca comprenderán que al amigo Cristo le están poniendo hartos candados y por mucho que la amiga Mary ande ahora del brazo de su querido marido hay un antecedente y ese ni Dios lo quita, existe, por eso las mujeres deben pensar y ser sensatas si van a perdonar al golpeador, maltratador y borracho mejor se queden calladitas… he dicho.



Pos hartos quieren pero solo aquellos que estén en gracia del señor, cabecita de algodón, lograrán llegar a la candidatura, si se entiende verdad, así que ni contaminen la ciudad con sus pinches lonas malhechas, parece que tienen un manual de hacer las cosas igual y mal, mismo machote, aaay cabrón ¿Será? Las encuestas en Morena son el pretexto perfecto para sacudirse a los que quieren pero no los quieren, porque los resultados no serán públicos, bueno si, pero después del visto bueno del señor.



En las encuestas el que paga gana, como la empresa de percepción México, en su encuesta coloca a Cristóbal, Víctor, Morón, Blanca Piña, pero deja fuera a Selenota, Charly Torres, Fidel, Juan Pérez, pues bueno que sigan haciéndose chaquetas mentales… ups.



Que aprendan a la diputada lady#Comprachiles, ahora le pusieron así, primero por resumir a sus amigos su pico y segundo también presume que compra chiles, es una diputada muy picosa o ¿vanidosa?…

“Lo que te choca te checa” en la administración burricipal hay corrupción, ¡jajajá que novedad!, ahora resulta que un regidor ex perredista denuncia atrocidades ¿Por qué hasta ahora? Si tiene 5 años como regiburro, pero claro ya cambió de bando de guerra…



¡Viva la democracia! Los Morenos ya le tienen que medir, porqué así tengan mil encuestas si no tiene acuerdos con 300 militantes en Uruapan, simplemente no ganan.

El grupo de radicales (militantes), cierran la puerta a los externos, por otra parte, los externos critican a los Morenos y ya lo dijo Fredy Ramírez, si no eres Lopezobradorista quieren hueso… así de sencillo.



Unos quieren ser candidatos y los otras también, asi que todos quieren chingao, Chana, Juana y varios …

En la administración burricipal, traen cierto orden, si bien es verdad que los panes quieren un candidato panista, pero niegan que sea Marianito, otros grupos si lo apoya al ahijado político de doña Peluches.



Pos los priístes se oxigenaron y con el triunfo en Hidalgo y Coahuila creen que todo a pueden ganar, que no se embriaguen, porque en Uruapan, las cosas son diferentes, ganarán en el bloque, si, pero con un candidato panista…



Para ganar en el bloque la administración burricipal debe dar resultados, los perredistas tienen 5 años en el poder, y pos ni a quién culpar de las fallas, hay grandes retos, seguridad, alumbrado público, B A S U R A…



El talón de Aquiles sin mucho esfuerzo ya educaron a la gente para que saque la basura a la calle, tanto dinero y campañas que costo evitar lo que hoy es costumbre “Ponga la basura en su lugar, o póngale en el suelo que es igual” ¡ah raza! Como dice Toño Lagunas…



Pos arropados en el Covid 19 hacen cada tarugada, bueno hasta e pidieron prestada la ofrenda floral a Lázaro Cárdenas, así como lo leen, primero colocaron la ofrenda y después la quitan para tomarse la foto del recuerdo… así de grave estamos.



Pos será el sereno, pero Uruapan no es solamente el primer cuadro, hay 450 colonias, van y barren la Cedrera y con eso Uruapan Limpio, no pues eso sí que es abusar de la buena fe del pueblo.

Pos ya viene el tiempo de campañas, dónde hay que darle cuentas al pueblo y en lo que corresponde a la administración burricipal, hay que entregar un Uruapan, limpio, alumbrado y seguro, en cuanto a los legisladores que fueron electos para legislar no para andar con ventas por catálogo y marchas, así que cuentas claras amistades largas.



No te acabes Mariana Tributaria, que incongruentes le compran materiales a la fundación Mariana Trinitaria y quieren acabar con las fundaciones, no pos no… mano amiga.

Mariana trinitaria es una fundación que vende a bajo costo, materiales para construcción, cemento, tinacos, laminas, calentadores solares y muchas otras cosas, es lo que venden los diputados y sin pagar impuestos tienen sus oficinas como ferreterías.



Bueno pos asi las cosas, lo les choca les chueca a los diputados, a caray a Amlo le choca la corrupción ¿Por qué será? En este caso no aplica mi dicho eh, con Amlo mis respetos y hay que esperar el dedo digo la encuesta.



Pos no vayan a estar como el diputable que dijo “que no le gusto ser gato del pueblo” que regresaba a los Zapatos de junior que siempre ha querido y a cuidar un apellido, y ahora resulta que siempre si se quiere poner los zapatos de pueblo, no pos no pero pos GRINGA, GRINGA …EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.