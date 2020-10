Consejo Supremo Indígena denuncia robo, plagio y pirataje de pirekuas

Comunidades p´urhépecha, a 24 de octubre del 2020.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo constituido por autoridades de 60 comunidades originarias, denunció públicamente que el robo, el plagio y el pirataje de pirekuas continúa. La pirekua, es la palabra en canto del pueblo p´urhépecha y una manera de construir vínculos comunales y culturales.

Informaron que a petición de la familia de Gervasio López, compositor de la “Danza de los Viejitos”, denuncian que el caso de plagio y violación de derechos de autor por parte de “Marco Flores y la Banda Jerez” por utilizar y distorsionar la música de esta danza representativa de Michoacán continúa vigente, recordando que el Gobierno de Michoacán, a través de la entonces Secretaría de los Pueblos Indígenas, encabezada por Martin García Avilés, anunció en el 2017 en los medios de comunicación que demandaría por ello a la Banda Jerez, sin embargo, aclaran que esto se trató únicamente de un discurso demagógico, pues nunca emprendió recursos jurídicos por la violación de derechos de autor y se limitó a realizar declaraciones mediáticas.

De igual forma manifiestan que “Marco Flores y la Banda Jerez” también han intentado engañar a la opinión pública, al declarar que llegaron a un acuerdo con la familia de Gervasio López por usar y distorsionar su música, lo cual argumentan es mentira, toda vez que no existe ningún acuerdo verbal o escrito que de por finiquitado este caso.

Las autoridades que conformar el CSIM declararon “persona no grata a Marco Flores y la Banda Jerez”, manifestando que no son bienvenidos en las comunidades p’urhépecha por robar, plagiar y denigrar su cultura ancestral. Exhortándolos a que verdadera y públicamente reparen el daño y violaciones de derechos de autor que han cometido. De lo contrario informan, no les dejarán otro camino que la judicialización del caso y la expulsión de sus comunidades.

De igual forma, exhortaron públicamente a los agentes comerciales que sin escrúpulos, ya sean mestizos o incluso p’urhépecha han registrado indebidamente pirekuas en las plataformas de música como Youtube, Spotify, Apple Music, Amazon Music y SoundCloud, y de las cuales no mantienen autorización alguna por parte de sus compositores, pero si lucran por ello. Advirtieron que de no liberar las pirekuas en las plataformas digitales, los exhibirán públicamente y emprenderán acciones jurídicas en su contra.

Finalmente, hicieron un llamado atento y respetuoso a los compositores p’urhépecha que tengan algún problema con el plagio de sus composiciones, a acercarse al CSIM y defender conjuntamente sus derechos de autor en particular, y la cultura p’urhépecha en general, para lo cual se están creando una triple alianza internacional en defensa de los derechos colectivos y de autor.

A continuación, el comunicado completo:

ALTO AL ROBO DE LA PIREKUA, PALABRA EN CANTO DEL PUEBLO P´URHÉPECHA

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES P´URHÉPECHA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

AL GOBIERNO DE MICHOACÁN

AL PUEBLO DE MICHOACÁN



K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente, constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

La pirekua, palabra en canto del pueblo p´urhépecha, forma de platicar y de ser, manera de construir vínculos comunales y la cultura ancestral de nuestros antepasados, fue declarada en el 2010 “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, en medio de múltiples contradicciones y violaciones de derechos colectivos. Sin embargo, hoy en día los compositores p´urhé continúan sufriendo el robo, el plagio y el pirataje por parte de agentes sin escrúpulos y de grandes trasnacionales.

A petición de la familia de Gervasio López, compositor de la “Danza de los Viejitos”, denunciamos públicamente que en el año 2017 “Marco Antonio Flores y la Banda Jerez” plagió y violó derechos de autor por utilizar la música de este abajeño, haciendo uso denigratorio y discriminatorio de la música y de la cultura p´urhépecha, beneficiándose económicamente. Posteriormente el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la entonces Secretaría de los Pueblos Indígenas, encabezada por Martin García Avilés, anunció en los medios de comunicación que demandaría por ello a la “Banda Jerez”, sin embargo, se trató únicamente de un discurso demagógico, debido a que nunca emprendió recursos jurídicos por la violación de derechos de autor y se limitó a realizar declaraciones mediáticas. Finalmente, informamos que “Marco Flores y la Banda Jerez” también han intentado engañar a la opinión pública, al declarar que llegaron a un acuerdo con la familia de Gervasio López por usar y distorsionar su música, lo cual es mentira, toda ves no existe ningún acuerdo verbal o escrito para tal efecto. Por lo anteriormente expuesto:

1.- Declaramos persona no grata a “Marco Flores y la Banda Jerez”, manifestando que no son bienvenidos en las comunidades p’urhépecha por robar, plagiar y denigrar nuestra cultura ancestral. Exhortándolos a que verdadera y públicamente reparen el daño y violaciones de derechos de autor que han cometido. De lo contrario no dejarán otro camino que la judicialización del caso y la expulsión de nuestras comunidades.

2.- Exhortamos por única ocasión a los agentes comerciales sin escrúpulos, mestizos y p’urhépecha que han lucrado indebidamente y han subido sin autorización de los autores, pirekuecha (pirekuas) a las plataformas de Youtube, Spotify, Apple Music, Amazon Music y SoundCloud, a que de forma inmediata liberen las pirekuecha y dejen de robar y mercantilizar la música tradicional p´urhépecha, de lo contrario los exhibiremos públicamente y emprenderemos acciones jurídicas en su contra.

3.- Hacemos un llamado atento y respetuoso a los pirericha que tengan algún problema con el plagio de sus composiciones a acercarse y luchar juntos por el respeto de sus derechos de autor en particular, y de la cultura p’urhépecha en general, para lo cual estamos creando una triple alianza internacional de defensa de derechos colectivos y de autor.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

K´ERI KUNKORHEKUA IRETECHERI #CONSEJOSUPREMOINDÍGENADEMICHOACÁN