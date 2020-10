Michoacán merece un trato justo, no el maltrato de la Federación y sus legisladores: PRD

Nuestro país, rehén de la soberbia y cerrazón del Presidente, señala su dirigente Víctor Manríquez

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-30-OCT-2020/ El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, así como las y los presidentes municipales emanados de este instituto político, exigieron al Gobierno de la República y a los Legisladores Federales de Morena, los recursos públicos que corresponden a Michoacán, “no más, pero tampoco menos”.

“Michoacán únicamente está solicitando lo que le corresponde, no más, pero tampoco menos. Las y los michoacanos merecemos un trato digno y justo, no maltratos. La indiferencia y la soberbia que hoy se promueve desde la Federación solo polariza y divide”, expresó Víctor Manuel Manríquez, presidente del PRD en Michoacán.



Mediante un mensaje en redes sociales, el dirigente perredista y alcaldes exigieron a los diputados federales de MORENA que recapaciten y no le quiten presupuesto al estado de Michoacán, porque los recortes por más de 7 mil millones de pesos que se plantean para el ejercicio fiscal 2021, frenan el desarrollo del estado y de su pueblo.

“En lugar de defender al Presidente de México y tratar de justificarse, deberían de dar la cara a los ciudadanos que los eligieron para ser sus representantes populares, con la creencia de que con ellos a Michoacán le iría mejor. Hoy, la dura realidad nos muestra otros datos; le han dado la espalda a su gente”, señaló.



En un mensaje virtual, el Presidente del PRD, Víctor Manuel Manríquez González, y la Coordinadora de Presidentes Municipales, Elisenda Garduño Garduño, las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) y Presidentes Municipales emanados del PRD, fijaron su postura en defensa de un presupuesto más justo y equitativo para Michoacán.

Víctor Manríquez destacó que “en congruencia con los principios que dieron origen al PRD, hoy levantamos la voz en defensa de las causas justas, por las y los michoacanos, por todas y todos, sin distingos de partidos o ideologías. Levantamos la voz porque desafortunadamente el país está siendo rehén de la soberbia y cerrazón del Presidente de la República”.



En ese sentido dijo: “Hoy exigimos a los diputados federales de MORENA que recapaciten y no le quiten presupuesto al estado de Michoacán, porque los recortes por más de 7 mil millones de pesos que se plantean para el ejercicio fiscal 2021, frenan el desarrollo del estado y de su pueblo”.



Manríquez manifestó que esa cerrazón del Presidente de México y de quienes le obedecen a ciegas, y no quieren siquiera dialogar y revisar la distribución de los recursos, es por lo cual 10 estados, incluido Michoacán, piden que se modifique la Ley de Coordinación Fiscal y se dé un trato justo a sus entidades, así como la decisión de sus gobernadores para llevar a cabo una consulta sobre lo que conviene o no a los ciudadanos.



En su intervención, la Coordinadora de los Presidentes Municipales del PRD, Elisenda Garduño Garduño, enfatizó que los Municipios hoy se sienten lastimados, ignorados, excluidos de las políticas públicas que ha fijado el gobierno federal.

“Es una situación que nosotros vivimos en carne propia, los recortes presupuestales a lo largo del año han sido en verdad severos y lastimosos para nuestros pueblos, hemos tenido que reajustar las plantillas de personal, redoblar esfuerzos y tareas para poder satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, por eso, no podemos echar en saco roto la reducción al presupuesto, la extinción de los fideicomisos y de programas”, acotó.

Elisenda Garduño mencionó que la salud, la educación, la seguridad y el bienestar social son temas que no necesitan politizarse, requieren atención inmediata ya que son ejes fundamentales para el desarrollo de los municipios, y si nosotros no contamos con las herramientas y recursos necesarios para establecer programas en eso rubros nos dejan sin funcionalidad.

Por ello, – recalcó-, “el llamado es los legisladores federales para que aprueben un presupuesto equitativo y den la cara por los ciudadanos”.

