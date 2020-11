Busca Javier Estrada que delito de feminicidio no prescriba en Michoacán

El coordinador del GPPAN busca que no haya impunidad para los delincuentes que atenten contra las mujeres.

Diariamente, en Michoacán y en México se registran en promedio 10 feminicidios.

COMUNICADO 1012/MORELIA, MICHOACÁN, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020. El diputado Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa que busca que el grave delito de feminicidio no tenga prescripción en Michoacán.

Estrada Cárdenas explicó que la iniciativa tiene como fin terminar con la impunidad de la que pudieran gozar quienes cometan feminicidio, pues actualmente este delito puede prescribir de acuerdo al Código Penal del Estado de Michoacán.

“Si ponemos el caso hipotético de una persona que a sus 18 años comete el delito de feminicidio, y no se le logra atrapar en 35 años, a sus 53 años de edad gozaría de plena impunidad, pero de aprobarse esta iniciativa, en los términos planteados, esto ya no sería así, ya no habría impunidad en Michoacán para quienes comentan el grave delito de feminicidio”, apuntó Javier Estrada.

Estrada Cárdenas también dejó en claro que es urgente que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, atiendan de manera urgente la grave crisis de violencia de género y contra las mujeres, pues las respuestas de las instituciones encargadas de procurar y aplicar justicia, lejos de tranquilizar, ofenden a todos los ciudadanos.

“México vive una crisis de violencia de género y feminicidios que es urgente resolver. Diariamente, cientos de niñas y mujeres son agredidas, violadas, asesinadas y revictimizadas tanto por sus agresores como por las instituciones que no hacen su trabajo. Las cifras son realmente alarmantes y sin embargo poco sabemos de la magnitud real del fenómeno. Las respuestas gubernamentales escasean y, cuando aparecen, lejos de tranquilizar, ofenden”, señaló.

El coordinador de los diputados locales de Acción Nacional advirtió que el enojo y malestar de colectivos feministas y de la sociedad en general, ante la violencia de género y contra las mujeres, está totalmente justificado si se toma en cuenta que, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 10 mujeres son asesinadas diariamente.

“Esto es solo la punta del iceberg, pues de casos de violencia de género y feminicidio desconocemos mucho más. De entrada ¿cuántos feminicidios ocurren realmente en el país cada año? No lo sabemos. Tan sólo para 2019, el SESNSP reportó 890 feminicidios, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios identificó más de tres mil”, sostuvo Javier Estrada.