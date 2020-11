Histórico, el PRD supera meta de renovación de dirigencias

Saludo y agradecimiento…

Desde la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, queremos compartir nuestra satisfacción por los logros que en poco tiempo hemos obtenido.

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-04-NOV-2020/ Logramos concluir la instalación de direcciones municipales ejecutivas en todo Michoacán… en más de 100 municipios del estado se instalaron los consejos y se renovaron las Dirigencias, labor que desde hace más de 7 años no se había concretado.

Una hazaña histórica sin duda, porque además pudimos instalar estas dirigencias mediante mesas de diálogo, en las que se encontraron las coincidencias a través de las diversas formas de pensar. Cada una de las decisiones en los municipios y distritos se ha tomado consultando las bases. Son ustedes quienes conocen la realidad y palpan el sentir de la gente… De esta manera el PRD está reforzando su presencia en todas las regiones del estado… Desde el día 23 de marzo de este año, la Dirección Nacional Ejecutiva emitió un Acuerdo, actualizando el cronograma de la ruta interna de nuestro partido, señalando que las dirigencias municipales en el país serían instaladas en el mes de octubre.



La Dirección Estatal Ejecutiva, asumió su responsabilidad en esta tarea fundamental, por ello el 17 de septiembre se publicó el acuerdo para instalar 69 Consejos Municipales y llevar a cabo 44 reuniones representativas, para renovar las 113 dirigencias municipales del PRD durante el mes de octubre.

Hasta la fecha se ha cumplido la meta con más de 100 dirigencias municipales debidamente renovadas, en donde ha prevalecido la inclusión y la unidad que hoy permite al PRD declararse listo para el presente proceso electoral.

Hoy más que nunca es el momento de seguir construyendo desde abajo y así obtener los triunfos en el 2021. Desde la CASA del PRD Michoacán, hacemos un llamado a las y los integrantes de cada una de las Direcciones Municipales Ejecutivas, desde presidentes, secretarios generales y a quienes representan a los diversos sectores de la sociedad, jóvenes, mujeres, diversidad sexual, defensores de los derechos humanos, a nuestros representantes populares, a que sigamos en este camino de la unidad rumbo al 21. Sabemos que esto ya empezó y nadie nos puede parar, y es que cuando los perredistas vamos unidos, nadie nos detiene, nadie nos para.

Lo que el PRD en Michoacán ha demostrado es poder estar a la altura de las exigencias de la ciudadanía, estamos demostrando que hemos pasado del discurso a los hechos en cuestión de organización del partido.



Aprovecho este espacio para reconocer la ardua labor que realizaron las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), que en su función de Delegados Políticos y cumpliendo con las medidas sanitarias por el Covid-19, se trasladaron a cada rincón de Michoacán, a cada región y cada distrito, llevando siempre un mensaje de unidad. Maestra Silvia, Lenin, Vero, Helder, Brissa y José Luis, muchas felicidades y mi amplio reconocimiento.

……..Sigamos amigas y amigos, alzando la voz, promoviendo los principios del PRD, como una opción viable para que Michoacán siga en el camino del desarrollo y de la transformación como es ahora con el gobierno estatal emanado del PRD y sus gobiernos municipales, logrando la estabilidad social, económica y política…Desde el PRD, estamos en una ruta muy clara: la de construir, de sumar, de caminar en la unidad, de seguir como un partido fuerte, vigoroso, con amplias posibilidades de obtener triunfos en el 2021. En el PRD Michoacán estamos vivos y animados. Sabemos que para estar a la atura de las expectativas es necesario estar organizados y unidos. Hoy día hemos demostrado ser un partido capaz de evolucionar, adaptarse a las circunstancias y ofrecer una alternativa viable para la gente.

Con ese mismo espíritu, vamos a seguir trabajando por reconstruir al PRD de la mano de su militancia, desde abajo en cada municipio, con lo mejor de cada perredista y de cada michoacano.

2.- Mesa Directiva de Coordinadora de Regidores y Síndicos Ejercicio democrático.

En los años que tenemos como partido político nunca habíamos tenido una organización así, que aglutinara a síndicos y a regidores de la mayoría de municipios, esta vez decidimos organizar a todas las estructuras posibles para enfrentar de la mejor manera los retos venideros. Y en esta ruta de fortalecimiento del PRD en Michoacán, las autoridades locales emanadas de este instituto político refrendaron su compromiso con esta fuerza progresista y social. Así quedó demostrado durante el Primer Encuentro con Autoridades Locales del PRD en Michoacán, que se realizó en el Municipio de Uruapan, en donde democráticamente se integró la Coordinadora Estatal, con el objetivo de aglutinar esfuerzos, compartir experiencias y sumarse a la ruta político-electoral del 2021. Desde la Dirección Estatal Ejecutiva, reconocemos la importancia de Síndicos y Regidores para el ejercicio del Gobierno Municipal y la construcción de equilibrios en cada decisión.

De esta manera buscamos contar con estructuras y liderazgos que sumen a un esfuerzo estatal de fortalecimiento partidista y nos den mejores condiciones de llegar fuertes a la contienda de 2021.

Se acordó el nombramiento como Coordinador de Síndicos del PRD, a Rogelio Chávez Herrera, del Municipio de Quiroga; Vicecoordinadora, Elizabeth Guzmán Vilchis, de Ocampo; Secretaria: Yesenia Yépez Andrade, de Villamar.

Asimismo, como Coordinador de Regidores del PRD, a José Eduardo Torres Quintanar, del Ayuntamiento La Piedad; Vicecoordinadora, Karina Alvarado Alcántar, de Zitácuaro; Vicecoordinador, Víctor Cruz Eugenio, de Uruapan; Secretarios, Jimena Ascencio Castrejón, Andrés Rafael Aguilar Mendoza de Coahuayana y Dalila Bedolla Alanís de Indaparapeo y hoy damos la bienvenida a los coordinadores de cada estructura:

Bienvenido amigo Rogelio, del municipio de Quiroga y Eduardo Torres, Regidor de La Piedad. Sin duda con esa figura, con la Coordinación de Síndicos y síndicas, de Regidoras y regidores podremos realizar un trabajo más productivo que nos permita lograr nuestros objetivos.

(Toman la palabra)

3.- Ruta crítica electoral

La prioridad en este momento es el fortalecimiento de nuestro partido, promoviendo en cada acción la unidad, el respeto y diálogo; nos queda claro que sólo así vamos a ser más competitivos en el proceso electoral que ya estamos viviendo y que tomará más fuerza en los siguientes meses. En este proceso #CaminoAl21 en la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD asumimos las tareas de organización y vigilancia que serán cruciales para el proceso electoral 2020-2021. Así que cedo el uso de la palabra a mi compañero Víctor Lenin Sánchez, Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, para que les dé a conocer cómo asumimos cada etapa de este proceso:

Intervención Lenin Sánchez

Anuncio de los cursos, talleres y capacitaciones

– Elección Estados Unidos

El día de ayer, se vivió una elección histórica, determinante, en Estados Unidos, de gran trascendencia para nuestros paisanos. Un proceso opacado por el COVID-19, que mostró las nuevas formas de hacer campaña política y la manera de votar….Al ser Michoacán un estado binacional, nos pronunciamos por el impulso a una REFORMA MIGRATORIA, el gran pendiente entre ambas naciones. Una reforma que unifique y no divida, que construya puentes y no muros.

Los migrantes de origen mexicano, son nuestro motivo de orgullo, por su esfuerzo heroico y tenacidad para salir adelante a pesar de los múltiples obstáculos.

Y es que, ¿quiénes no tenemos un familiar que vive en Estados Unidos?

¡Paisanos, desde Michoacán estamos con ustedes!

-Mensajes de Gobernador sobre Presupuesto

Amigas y amigos, ante los importantes recortes de recursos para los estados, incluidos los municipios en la propuesta de presupuesto para 2021, que además elimina programas para el desarrollo social y el desarrollo económico respaldamos a los 10 Gobernadores que encabezan la Alianza Federalista, entre ellos el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, ante el llamado que hacen al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión para que no haya más recorte presupuestales a Michoacán, lo cual los involucra situación crítica en materia de atención a las necesidades básicas de la población. Además, también nos sumamos al llamado para que el Presidente de México asuma el diálogo con los mandatarios estatales.

El PRD, históricamente se ha pronunciado por una distribución equitativa y justa de los recursos públicos, y ha planteado una nueva convención hacendaria para cambiar la fórmula de distribución. Las y los michoacanos merecemos un trato digno y justo, no maltratos. La indiferencia y la soberbia solo polarizan y dividen. Exigimos a los diputados federales de Morena que recapaciten y no le quiten presupuesto al estado de Michoacán, porque los recortes por más de 7 mil millones de pesos que aprobaron para el ejercicio fiscal 2021, frenan el desarrollo del estado y de su pueblo.

En este sentido, desde el PRD Michoacán, coincidimos con el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, en que por cada peso que se recauda o se genera en Michoacán, el Gobierno de la República se queda o administra 80 centavos, 15 centavos se asignan al Estado y 5 centavos se distribuye a los 113 municipios.

Aunado a una fórmula de distribución injusta, que deja en el desamparo a las entidades y Ayuntamientos, el gobierno federal de tanto apretar el cinturón, está asfixiando a la nación con los recortes presupuestales que ha venido haciendo año con año…Nos debe quedar claro que los recursos públicos no son del Presidente de México, ni de los diputados federales, son de todos los mexicanos por lo tanto, tenemos el derecho de exigir lo que nos corresponde, no más pero tampoco menos.

En congruencia con los principios y valores que dieron origen al Partido de la Revolución Democrática, hoy estamos aquí una vez más, para levantar la Voz en defensa de los derechos de las y los michoacanos. Reiteramos desde la CASA del PRD Michoacán , este llamado a la ciudadanía en su conjunto, sectores sociales, partidistas, la academia, sector productivo, laboral y campesinos, para que cerremos filas, defendamos juntos el federalismo, el pleno respeto a la división de Poderes, que hoy está siendo amenazado por el autoritarismo de la Federación.

No podemos permitir retrocesos en Michoacán ni en México, por eso hoy más que nunca, es el momento de alzar la voz ¿Quién dice YO?