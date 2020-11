Jesús Reyna deja el PRI

EL/ INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-04-NOV-2020/ Integrantes del denominado grupo Crisol Michoacano, integrado por reconocidos personajes de la política en el estado, anunciaron esta tarde su renuncia definitiva al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por considerar que desde la dirigencia nacional se le apuesta a la división y al relego de sus cuadros.

Encabezados por el ex gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García; por el ex diputado local y ex presidente Municipal de Morelia, Salvador Galván Infante; así como por el también ex diputado local, Rafael López Hernández; y por el ex funcionario estatal Cuauhtémoc Ramírez Romero, el grupo hizo pública su decisión de abandonar las filas del PRI, partido en el que militaron por más de 40 años.

Aquí el mensaje emitido por Jesús Reyna García

Los hemos convocado esta tarde para hacer de su conocimiento la decisión que, como equipo de trabajo político, hemos tomado con respecto al PRI. Esta es una decisión que va a ir tomando su espacio en la geografía estatal.

Como es de su conocimiento, en semanas pasadas dimos a conocer nuestro distanciamiento con las dirigencias nacional y estatal de ese partido.



La razón primera fue la falta de seriedad y sensibilidad para con la planilla que registramos en el proceso interno para la integración del consejo político estatal.

Lamentablemente, esa no ha sido la única causa de diferendo con las actuales dirigencias.

Es conocido por todos que durante el proceso interno para elegir a la actual dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno, participamos decididamente en su apoyo, por considerar que era la opción más adecuada para dirigir los destinos del PRI.

En aquel momento se hicieron acuerdos básicos en el sentido de que se dejaría en manos de la militancia la decisión de la elección de las dirigencias partidistas y la postulación de candidatos. Decimos que eran acuerdos básicos porque es el anhelo de años, manifestado por la militancia y, el entonces candidato, a eso se comprometió.

Sin embargo, pese a ese acuerdo, es claro que no se ha cumplido.

Al contrario, a la fecha se han renovado, la dirigencia estatal, los sectores y organizaciones e impuesto como dirigentes a personas con escasa participación política o bien nulo reconocimiento de la militancia y en algunos casos hasta su reclamo.

Designaciones con una clara tendencia de exclusión de este equipo de trabajo, hechas por la dirigencia nacional, mostrando una clara actitud de autoritarismo y afán dictatorial.

Reconocemos que la Secretaria General del estatal fue una propuesta nuestra, pero era parte de otros acuerdos, desconocidos e incumplidos, también.

Mediante mecanismos similares han estado siendo renovadas las dirigencias municipales de comités del partido, de sectores y organizaciones. En la mayoría de los casos no se ha privilegiado ni el dialogo ni el consenso, en su lugar ha imperado la arrogancia y menosprecio por la militancia.

Como se aprecia de lo anterior, el compromiso de participación de la militancia fue incumplido, bajo el pretexto de que los tiempos no alcanzaron y el inicio del proceso electoral lo impidió.

El año entrante habrá elecciones de suma importancia para México y Michoacán que precisan de los partidos organización, consenso, preparación, pero fundamentalmente de participación y decisión de las bases partidistas. Desde nuestra perspectiva el PRI adolece de todo ello.

La realidad en Michoacán es diferente a cualquier otra entidad federativa. Aquí, las condiciones para el PRI son complejas, dado que existe alta competitividad entre las fuerzas políticas; pese a ello, el Comité Ejecutivo Nacional le apuesta a la división; optó por delegar el trabajo político electoral al mismo grupo que en el 2015 y 2018 sumergió al PRI en una posición electoral complicada.

Desde el proceso electoral de 2015 fuimos públicamente vilipendiados y relegados por dirigencias y candidatos y, desde noviembre de 2019 ha transcurrido más de un año en el que no se advirtió apertura, por parte de la dirigencia nacional, por lo que hoy decidimos no participar más con el PRI.

Es obligación ser consecuentes con nuestra tradición y forma de ser, por lo que permaneceremos atentos y activos en el desarrollo del proceso electoral.

A partir de ahora concentraremos nuestra actividad y nuestras decisiones políticas en una organización de trabajo social-político que estamos denominando CRISOL MICHOACANO. Desde ahí buscaremos el apoyo y acompañaremos a todo aquel que decida participar en busca de espacios político-electorales para servir a los michoacanos.

No omitimos reconocer que el PRI fue un partido fundamental para México y para Michoacán. Fue la escuela para los políticos de todas las filiaciones existentes, pese a ello, las actuales dirigencias no corresponden a esa base ideológica. Simplemente van en un sentido diferente y pasan por alto que el poder público que por años se ostentó, era el basamento para la unidad partidista. Al haberse perdido éste, se precisaba de sustituirlo con apertura, diálogo, elevado consenso y genuino respeto por la militancia. No se procedió de ese modo, al contrario.

Para seguir construyendo y haciendo realidad lo que la mayoría de la sociedad necesita se requiere de fortaleza democrática; de compromiso con las causas sociales; de consensos con los grupos más representativos en cada comunidad; del destierro de la simulación y el clientelismo y, principalmente, es necesario poner en el centro de toda la actividad política al ciudadano común que es, a fin de cuentas, el destinatario de la acción del poder público.

Estamos convencidos que podemos impulsar una forma distinta y mejor de hacer política, mediante acuerdos con los sectores más representativos en cada municipio, cuyo único interés sea mejorar las condiciones de bienestar de su comunidad. Debemos superar las ataduras de la nomenclatura en las que el formulismo y los procedimientos de la burocracia política impiden el surgimiento de verdaderos representantes populares.

Deseamos apostar por ciudadanos que, sin ser de una rancia clase política, tengan vocación de servicio y vergüenza de ser repudiados por su electorado cuando desvíen su camino al no cumplirles.

Para nosotros, hoy inicia una nueva etapa en la vida política del Estado y hemos compartido con ustedes la visión que nos impulsa y que en un acto de congruencia hemos tomado.