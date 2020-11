Jesús Toalá, investigador del IRYA UNAM Morelia, recibirá la cátedra Marcos Moshinsky de investigación

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-03-NOV-2020/ El Dr. Jesús Alberto Toalá Sanz del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM Campus Morelia recibirá la Cátedra Marcos Moshinsky que otorga anualmente el Instituto de Física de la UNAM a jóvenes investigadores de las áreas de física, matemáticas y las ciencias químico-biológicas para desarrollar un proyecto de investigación en sus áreas de interés.

“Recibí un correo de parte del Instituto de Física solicitándome un contacto telefónico, y al principio no hilé de qué se trataba”, contó entre risas el Dr. Jesús Toalá, sin disimular su alegría. “Más tarde recibí una llamada de la Dra. Ana Cecilia Noguez Garrido, directora del Instituto de Física, para notificarme que me habían concedido una Cátedra Marcos Moshinsky, y me dijo que en el Instituto de Física esperan que este reconocimiento motive mi carrera científica”, prosiguió el Dr. Toalá.

Las y los investigadores seleccionados para recibir esta cátedra deben contar con logros probados y a la vez un amplio potencial de crecimiento en su área. Este es el caso del Dr. Toalá, que en poco tiempo ha logrado consolidar y liderar el grupo de trabajo sobre Estrellas Evolucionadas en este Instituto, que incluye investigadores consolidados, investigadores postdoctorales y varios estudiantes de maestría y doctorado.

“Algo muy bonito fue que uno de los requisitos es haber trabajado por lo menos tres años en México, y yo cumplí mis tres años en junio pasado, y en julio era el límite para presentarme a la convocatoria”, mencionó el Dr. Toalá. “Esta cátedra ayuda a motivarnos para hacer investigaciones que llamen la atención, con proyectos de alto impacto para el investigador y para los estudiantes, que son futuros investigadores, pues el objetivo de esta Cátedra es despegar la carrera de los jóvenes científicos en México”, continuó.

El proyecto por el cual el Dr. Toalá recibirá la Cátedra Marcos Moshinsky se titula “Revelando la emisión extendida en rayos X de remanentes de nova”, trabajo en el que estudiarán las regiones alrededor de sistemas de estrellas dobles en los que se presentó una explosión de nova. Está planeado para ser llevado a cabo en los siguientes dos años, y tiene la posibilidad de incluir estudiantes de posgrado en el IRyA y en otras instituciones académicas del país, poniendo de manifiesto el liderazgo del Dr. Toalá y su grupo a nivel nacional e internacional.

Ante los cuestionamientos sobre el valor social de la ciencia, el Dr. Toalá mencionó que “tal vez la astronomía no tiene un impacto social inmediato, pero requiere desarrollar física, matemáticas y herramientas tecnológicas, por lo que apoyar estos proyectos de ciencia básica en México nos trae beneficios a largo plazo. Creo que la astronomía, aparte de tener ese impacto, es una ciencia que llama mucho la atención, y hace que la gente se pregunte cosas. A mí me gusta mucho llevar la astronomía a la gente, entonces generar conocimiento para luego transmitirlo a las personas es otra manera de tener un impacto sobre la sociedad”.

Logros en comunidad

Dos colaboradores del Dr. Toalá han recibido antes la Cátedra Marcos Moshinsky: la Dra. Laurence Sabin, del Instituto de Astronomía de la UNAM, y el Dr. Gerardo Ramos Larios, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. “Laurence y Gerardo son de mis colaboradores más cercanos en México, entonces es muy bonito saber que los tres hemos tenido esta distinción”, comentó el Dr. Toalá.

Las novas, “estrellas nuevas”

Las novas se conocen desde hace siglos, y se llaman así porque algunas pueden ser observadas con telescopios pequeños o incluso a simple vista como si fueran estrellas “nuevas”. En realidad son explosiones que se producen en sistemas binarios de estrellas en los que una de las componentes es una enana blanca, que captura material de su estrella compañera y forma una capa de hidrógeno superficial.

Al alcanzar cierta masa crítica, se desencadena una explosión, la nova en sí misma, que expulsa las capas externas a velocidades de cientos o miles de kilómetros por segundo y que puede aumentar en miles de veces el brillo del sistema. Pasado un tiempo, el sistema se estabiliza y el proceso de acumulación de materia de la enana blanca se retoma. El material expulsado forma un “cascarón” que se puede observar con telescopios espaciales y terrestres.

Semblanza del Dr. Jesús Toalá

El Dr. Jesús Toalá estudió la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Sinaloa y el doctorado en astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y la Universidad de Granada, España. Realizó estancias posdoctorales en el IAA-CSIC y en el Instituto de Astronomía y Astrofísica de la Academia Sinica (ASIAA) en Taiwán. Es investigador de la UNAM desde junio de 2017.

Estudia el medio circunestelar alrededor de estrellas de baja y alta masa mediante observaciones en longitudes de onda en infrarrojo, óptico y rayos X. También estudia los rayos X provenientes de super burbujas en la Nube Mayor de Magallanes.