El PRD Michoacán confía en que triunfo de Joe Biden, beneficie a comunidades migrantes

Los resultados en Estados Unidos demuestran que la ciudadanía rechaza la polarización y divisionismo: Víctor Manríquez

Desde Michoacán, con un gobierno del PRD, se impulsan acciones a favor de nuestros paisanos

Reconoce PRD Michoacán triunfo de Senadora Karina Villa, de origen michoacano, en Illinois



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ VIE-06-NOV-2020/ La Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mostró su confianza en que el triunfo de Joe Biden, beneficie a las comunidades migrantes, que se avance en una nueva política migratoria y quede atrás la etapa xenofóbica, de racismo, discriminación y violación a los derechos humanos, que se vivió con Donald Trump.

Víctor Manuel Manríquez, presidente del PRD en Michoacán, consideró que este proceso electoral de Estados Unidos ha dado grandes lecciones, por ejemplo, la nueva forma de hacer política en medio de la pandemia del Covid-19, que la ciudadanía rechaza la polarización, el divisionismo y confrontación de la sociedad.



Pero sin duda, -dijo-, “la enseñanza más importante es que el virtual ganador ha dicho que gobernará para todo Estados Unidos, independientemente de que hayan o no hayan votado por él, y eso es algo que quizás en México nos ha faltado, es muy corta visión del gobierno federal”.

Manríquez González refirió que cientos de familias de todo el mundo, de nuestro país y de Michoacán se han visto en la necesidad de emigrar a Estados Unidos en busca de una mejor condición de vida, por lo que, será importante impulsar una reforma migratoria que unifique y no divida, que construya puentes y no muros.



Subrayó que en Michoacán con un gobierno del PRD, las comunidades migrantes no están solas, se han impulsado acciones gubernamentales que favorecen a quienes radican en Estados Unidos y sus familiares que se quedan en su lugar de origen, como el Programa “Palomas Mensajeras”, que permite reunificar a las familias después de muchos años de no verse.

En contraparte, la Federación aprobó la desaparición del Programa 3X1 para Migrantes y Fondo de Apoyo al Migrante (FAMI), dejando en el desamparo a las familias migrantes y aquellos que son deportados o repatriados, dijo Víctor Manríquez.



Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD, reconocieron el triunfo de Senadora Karina Villa, de origen michoacano, en Illinois, y quien resultó ganadora al vencer a la republicana, Jeannete Ward.

Los padres de Karina Villa, son originarios del municipio de Zinapécuaro, pero se fueron en busca del sueño americano. En el año 2019, Karina Villa, ahora Senadora electa, se hizo acreedora al “Reconocimiento al Migrante Michoacano”, por su invaluable labor social y aportación a las comunidades migrantes, en asistencia, asesorías y referencias laborales.