Inicia Brenda Fraga entrega de sillas de ruedas especiales

Uruapan, Michoacán.- Con el objetivo de ayudar a quienes tienen algún tipo de discapacidad temporal o permanente, la diputada local, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, inició la entrega de 100 sillas de ruedas de especialidad, en coordinación con Proyecto Acceso al Mundo, dotando de estos equipos, adaptados a las necesidades terapéuticas de los beneficiarios.

Se trata de un periodo de entrega de 100 sillas de ruedas, señaló la diputada por Uruapan Sur, Brenda Fraga, señalando que cada aparato es adaptado a las necesidades de cada uno de los beneficiarios, por lo que en la primer entrega de 10 sillas se benefició a quienes tienen una discapacidad temporal o permanente, y se continuará con estos apoyos, a fin de concluir con las entregas a más tardar en marzo de 2021.

Comentó además que de manera coordinada con Proyecto Acceso al Mundo es que se logra no sólo entregar una silla de ruedas básica, sino la que necesita cada una de las personas que lo requiere, conscientes de que cada discapacidad es diferente y requiere una atención especial, además de que las sillas no tienen ningún costo para el beneficiario, y estos tienen la única responsabilidad de regresarla una vez que ya no la requieran, para así continuar beneficiando a más personas.

Finalmente, puntualizó que con este tipo de apoyos se garantiza el derecho a la movilidad, al tiempo que se beneficia no sólo a quienes tienen algún tipo de discapacidad, sino a toda la familia que les acompañan en su tratamiento.