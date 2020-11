Condena Víctor Manríquez recortes al presupuesto Federal y desaparición de programas

Los legisladores federales de MORENA, una vez más defraudan a las y los michoacanos: PRD Michoacán

Los diputados morenistas van de “levantadedos” al Congreso de la Unión y se olvidan de ciudadanía

A Michoacán le están recortando más de 7 mil millones pesos para el 2021

INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-12-NOV-2020/ Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reprobaron la actitud mostrada de los diputados federales de MORENA al aprobar un presupuesto federal para el ejercicio 2021 que no responde a las necesidades de las y los michoacanos, defraudándolos así una vez más.



Víctor Manuel Manríquez, presidente del PRD en Michoacán, condenó los recortes presupuestales por parte de la Federación y los diputados federales de MORENA, que para Michoacán significan 7 mil 728 millones de pesos menos, dejando en el desamparo a las y los michoacanos, y sin atención a diversos sectores, entre ellos la seguridad, por la extinción del FORTASEG.

“Me parece lamentable que los Diputados Federales de MORENA no hayan analizado el Presupuesto, que no hayan respondido a las demandas de la ciudadanía que los colocó en el lugar donde están, que no hayan evitado este recorte presupuestal, están entonces de levantadedos y levantamanos en el Congreso de la Unión, obedeciendo las órdenes del Presidente”, señaló Manríquez González.

El líder del PRD en Michoacán señaló que en el 2021, nuestro Estado tendrá menos recursos públicos y por consiguiente será más complejo atender temas tan importantes como la pandemia del Covid-19, rubros de educación, salud, economía, obras e infraestructura pública.

Dijo coincidir con el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, en el sentido de que los diputados federales de MORENA están demostrando que sus intereses partidistas y obediencia al Presidente de México están por encima del bienestar de las familias michoacanas.

Para finalizar Víctor Manríquez, exhortó a los legisladores federales para que ya asuman su responsabilidad y actúen pensando en el bienestar de la ciudadanía.

Algunos de los Diputados de MORENA que votaron a favor del presupuesto federal 2021 son: Hirepan Maya Martínez, Celeste Ascencio Ortega, Ana Lilia Guillen Quiroz, Ignacio Campos Equihua, Iván Pérez Negrón, Yolanda Guerrero Barrera, Carlos Torres Piña, Agustín García Rubio, Feliciano Flores Anguiano, Julieta García Zepeda, Gonzalo Herrera Pérez, Anita Sánchez Castro, Esteban Barajas Barajas y María Chávez Pérez.