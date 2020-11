Las mujeres son el poder y le dan fuerza al PRD, #CaminoAl21

Con hechos, el PRD ha demostrado su compromiso con la paridad de género: Víctor Manríquez

Reconoce Silvia Estrada la aportación de las mujeres a la vida económica, política y social del país

Presenta Verónica Naranjo agenda de trabajo del PRD #CaminoAl21



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-15-NOV-2020/ La fuerza y el poder de las mujeres definirán el proceso electoral del 2021, por lo que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) refrendó hoy su compromiso con la paridad de género y todos los derechos de ellas.

Al encabezar el acto El Poder de las Mujeres 2021, Víctor Manuel Manríquez, Presidente del PRD, pormenorizó que de frente al 2021 se han tomado acciones importantes para fortalecer su estructura electoral en donde se tiene una participación igualitaria de hombres y mujeres, y ejemplo de ello es que ellas ocupan espacios en las direcciones municipales ejecutivas, en la coordinación de presidentas municipales, la coordinación de regidoras y regidores, síndicas y síndicos, así como en las diversas secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE).



Manríquez González, recalcó que desde hace 31 años cuando se fundó el PRD se han abanderado las causas de las mujeres, incluso, fue el primer partido político que en sus estatutos estableció la paridad, y después a través de los representantes populares se impulsaron leyes en esta materia, “en el PRD primero empezamos con el 80/20, después avanzamos 40/60 y ahora es el 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres”.

“Hoy en el PRD tenemos hombres y mujeres capaces de representar las diferentes candidaturas, a diputadas, a presidentas municipales y por qué no a la gubernatura, necesitamos que hoy asuman y ejerzan su derecho a participar en este proceso electoral en sus diversas etapas. En el PRD no es sólo un tema de discurso, es con hechos el respaldo y el compromiso a los derechos de las mujeres”, afirmó Víctor Manríquez.



En su intervención, la Secretaria General de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), Maestra. Silvia Estrada Esquivel, hizo un reconocimiento a las mujeres por su contribución a la vida política, económica y social de nuestro país y en Michoacán, pues no es camino fácil atender las diferentes facetas, de madre, ser madre jefa de familia, activista, profesionistas, o abrirse paso en el ámbito político.

Silvia Estrada, afirmó “en el proyecto 20-21, nosotras como mujeres tenemos que cambiar la historia, dejar a un lado las diferencias entre nosotras y avanzar hacia un objetivo en común que es construir un mejor país y mejor estado para nuestros hijos, nuestras familias, comunidades y municipios.



“Hoy las necesitamos a ustedes, a todas, también a los compañeros, pero con ustedes jugamos un rol importantísimo, porque las mujeres y los jóvenes somos las que podemos definir el rumbo de nuestro país y poner un alto a este gobierno federal que cada día toma decisiones que nos afectan a todos. Vayamos convencidas amigas de que en el 2021 podemos hacer la gran diferencia”, expresó Silvia Estrada.

Asimismo, la Secretaria de Agenda de Igualdad de Género, Derechos Humanos, Diversidad Sexual, de las Juventudes, Ciencia y Tecnología, Verónica Naranjo Vargas, realizó la presentación del plan de trabajo Estatal y Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), #CaminoAl21 y de la Organización Estatal de Mujeres.



“Vamos hacer política diferente, sin filias ni fobias, seremos nosotras quienes marquemos la ruta en el 2021, y seremos nosotras las que hagamos un Michoacán de mayor desarrollo, que además podamos dar ese cambio que se necesita en la Federación, nuestro compromiso como PRD es generar oportunidades para todas las mujeres no frenarlos como lo hace MORENA”, acotó.

Durante este encuentro se dieron cita las alcaldesas del PRD, legisladoras locales, lideresas, dirigentes municipales, así como mujeres fundadoras del PRD, quienes en mesas de trabajo abordaron diversas temáticas relacionadas con mujeres y política.