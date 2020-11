Senador Casimiro Méndez reconoció trayectoria y compromiso social de empresas uruapenses

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SÁB-14-NOV-2020/ En el marco del segundo informe de actividades legislativas del senador Casimiro Méndez Ortiz se entregaron 6 reconocimientos a personas y empresas que se han destacado por su compromiso social, responsabilidad y trayectoria.

Méndez Ortiz reconoció el esfuerzo que han hecho para adaptarse a los tiempos modernos, a la competitividad y los desafíos que ha traído la pandemia, protegiendo al personal de sus empresas, a los uruapenses y los sectores más vulnerables, son ejemplo no solo para el municipio si no para el país y para el mundo por su labor social, cuidado del medio ambiente y poner en alto a nuestra gente, gracias por su esfuerzo y contribución.



Rosa Elvira Nuñez Angel

Conocida como Rosy Núñez, empresaria del aguacate en el área de producción y su gran labor altruista; impulsora de apoyos sociales para la ciudadanía michoacana y vicepresidenta de Mujeres Empresarias de Canaco Servytur Uruapan durante 3 años.

La presea la recibe Rosy Núñez.



Jose Antonio Villaseñor Báez.

Pionero en la industria del aguacate y primer empresario en exportar 10 toneladas de aguacate a París, Francia; abre en Estados Unidos el comercio de aguacate mexicano tras largos años de negociaciones y hace alianza con importadores del mismo país para abrir el camino y poder hacer envíos a Japón. Es fundador de Aztecavo planta que actualmente cumple con los más altos estándares de tecnología y calidad que demandan los mercados extranjeros de primer mundo.

La presea la recibe el Sr. Antonio Villaseñor Baéz mejor conocido como “Don Toño”.



Café La Lucha.

Los hermanos Leobardo y doña Pachita Maldonado fundaron antes de los años 20’s una tienda de abarrotes llamada “La Lucha”, que desde sus inicios fue un expendio de un buen café. En 1970, Doña Celia Martínez Maldonado con apoyo de su esposo el profe. Antonio Gómez González se dedica de lleno a realizar actividades comerciales y empresariales con su herencia de “La Lucha” y hace de su pequeño negocio una empresa, siempre con la idea de que no desapareciera el comercio que su padre y abuelo habían mantenido por cerca de 50 años. Ahora es una de las empresas locales más prestigiadas, y distinguidas por la ciudadanía uruapense y todo turista que nos visita, se enamora de su café.

Recibe la presea la señora Celia Martínez viuda de Gómez.



Chocolatera Moctezuma

En 1940 los hermanos Salvador y Alfonso Martínez Aceves inician una pequeña fábrica de chocolate de mesa artesanal llamada “la Flor de Uruapan” en el centro de esta ciudad; en 1961 su crecimiento los llevó a instalar una nueva planta de producción con maquinaria importada de Italia, ubicándose en las afueras de la ciudad.

Buscando diversificarse y ofrecer más alternativas para satisfacer diferentes paladares, surgen marcas como Casero, Uruapan, Choco Zuma y productos nuevos como Moctezuma sin azúcar y granulado, haciendo de este último presencia en el mercado de EUA y llevando a nuestros paisanos el tradicional chocolate de mesa tan representativo de nuestra gastronomía.



La presea la recibe Lic. Carlos Martínez Gómez Tagle presidente del consejo de chocolatera.



Papelería El Lápiz Rojo

Papelería E Lápiz Rojo fue abierto hace un siglo por dos empresarios y hace 60 años la adquiere el papá del señor Mario Ríos, ésta fue atendida por él desde su adolescencia, primero como un pequeño local ubicado en Juan Ayala e Independencia, donde ahora está el banco Scotia Bank; con los años la trasladan donde actualmente está, un negocio familiar que ha dado trabajo a ciudadanos uruapenses.

La presea la recibe la señora Raquel Flores Chávez la esposa del Sr. Mario Ríos.



La Nacional

Almacén de Ropa “La Nacional” cumplirá en unos meses 80 años de vida; en 1941, con solo 16 años de edad, Carlos Silva Morfín, inició su carrera de comerciante, fundando la primera tienda, denominada: “Cajón de telas La Galatea”, en el desaparecido “Parián”. Se ofrecía, telas, casimires, estambres, medias, hilos, más tarde ropa íntima y luego zapatería, blancos, escolares, perfumería y joyería de fantasía, etc. En 1970 se incorpora los departamentos de ropa confeccionada para toda la familia. En 2001, La Nacional, vive una transformación y evoluciona del concepto de mostradores al de tienda departamental.

Actualmente se han incorporado al trabajo de la empresa la 4ta Generación de hijos.

Recibe la presea su Nieto Carlos Silva Cortés.



Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro.

Se hace el presente reconocimiento por ser una comunidad modelo a nivel nacional e internacional, ya que han sabido aprovechar su recurso forestal siendo sustentables. Son ejemplo en la conservación de los bosques y esto los ha llevado a tener mejores oportunidades para comunidad indígena.

Siendo estas algunas de sus riquezas la fábrica de muebles y molduras, la astilladora, el vivero de pinos y la reserva ecológica de Patzingo, entre otros.

Recibe presea Representantes de bienes comunales al señor Andrés Echevarría Dondiego.