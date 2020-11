Exige PRD Michoacán a diputados federales de MORENA que no engañen a los michoacanos y no justifiquen los recortes

Al Presidente de México y MORENA sólo les interesa fortalecer programas clientelares: Víctor Manríquez

El embate del gobierno federal es en contra de las y los michoacanos: Silvia Estrada

México y Michoacán no merecen la división, ni la polarización como lo promueve MORENA



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-17-NOV-2020/ Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigieron a los diputados federales de MORENA que no sigan engañando a los ciudadanos, que den la cara y expliquen por qué aprobaron los recortes presupuestales.

Al fijar el posicionamiento semanal de manera virtual, Víctor Manuel Manríquez González, expresó: “Nosotros no queremos entrar en un debate de que si es cierto o no el tema de los recortes presupuestales, porque no hay nada que debatir; es una realidad de lo que se aprobó en el Presupuesto federal 2021, y es importante dejar en claro que los diputados de Morena levantaron la mano para aprobar esta afectación”.



Manríquez González, destacó que es importante que la gente haga conciencia de lo que estamos viviendo y lo que está ocurriendo en el país y en los estados, como en Michoacán, en donde se le recortaron más de 7 mil 728 millones de pesos, “estamos en vísperas de un proceso electoral 2021 y podemos revertir lo que el día de hoy los diputados federales levantadedos de MORENA le están haciendo a los michoacanos”.

El líder del PRD abundó que en el presupuesto federal que se aprobó en el 2021 se reducen recursos a Estados y Municipios, recorta presupuesto a salud, seguridad pública y educación, y aumenta el gasto a becas, a programas electoreros, clientelares y obras presidenciales como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto, pese a que son inviables.



“Está claro que la salud, economía y seguridad no son prioridad para la transformación de cuarta; y es lamentable que usarán los recursos de todos los mexicanos de forma discrecional, oscura y con fines electorales”, agregó Manríquez.

En su intervención, la Secretaria General de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), Maestra. Silvia Estrada Esquivel, sostuvo que el mayor embate del gobierno Federal y de los diputados de MORENA es en contra de las y los michoacanos.

“Al haber reducido más de 7 mil millones de pesos que estaban asignados a nuestro estado de Michoacán, sin duda, los que serán más afectados de este recorte presupuestal será la ciudadanía y los sectores más vulnerables, dejan en el desamparo a quienes más lo necesitan”, afirmó.

Silvia Estrada deploró la actitud de los diputados federales de MORENA que aprobaron la reducción al presupuesto, y en ese sentido dijo que México ni Michoacán merecen el divisionismo, ni la polarización, y eso es lo que promueve y representan la Federación y MORENA.

Estuvieron presentes en esta Conferencia de Prensa, las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), el Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez; de Gobiernos y Asuntos Legislativos, José Luis Esquivel Zalpa; de Planeación Estratégica y Organización interna, Helder Valencia Soto; de Comunicación Política, Brissa Arroyo Martínez; de Agenda de igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, De las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, Verónica Naranjo Vargas, así como la Diputada Local del PRD, Lucila Martínez Manríquez.