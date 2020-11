Con su política de alianzas PRD no abandona sus principios ni sus valores: Víctor Manríquez

La suma de sectores sociales y políticos es por el bien superior de México y Michoacán, remarca Manríquez

No es el poder por el poder, vamos a poner un alto al deterioro que la Federación causa al país

No tengan duda, Michoacán se vestirá de amarillo, refrendaremos la gubernatura, destaca Silvia Estrada



INFOMANIA/ ZITÁCUARO, MICH./ VIE-20-NOV-2020/El Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, subrayó que con su política de alianzas el PRD no pierde sus principios ni valores; y la suma de sectores políticos y sociales está enfocada a un interés superior, no de grupo ni de partidos.

En intensa gira de trabajo por el Municipio de Zitácuaro, Víctor Manríquez, inició los encuentros regionales con Dirigencias Municipales, “100 días Evolucionando”, inauguró el Curso de Capacitación para representantes del PRD ante órganos desconcentrados y sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, en donde pormenorizó las acciones que ha realizado la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) en los diversos rubros.



El líder del PRD, dijo que ha generado cierta incertidumbre por la política de alianzas que se aprobó recientemente en el Consejo Estatal, por lo que explicó que “la alianza la vamos a construir con nuestro partido, con nuestra militancia, con nuestras direcciones, con los compañeros que conocen cómo está el PRD en cada municipio, pero también con sectores sociales y partidistas para poner un alto al deterioro que hoy tiene el país con este régimen federal”.

Recalcó que las alianzas se edificarán de abajo hacia arriba, sin acuerdos cupulares, privilegiando siempre el interés superior, general, no de grupos, ni de partidos, y se elegirán a los mejores perfiles, a quienes representen el interés de la ciudadanía, “no es el poder por el poder y no estamos perdiendo nuestros principios”, señaló.



Víctor Manríquez consideró que en el PRD hay madurez política y aunque la alianza pudiera ser motivo de críticas o señalamientos, ésta se seguirá construyendo, porque se trata, -apuntó-, de detener la afectación que está sufriendo nuestro país con un gobierno federal insensible y que no ha generado resultados, pero también con el objetivo es refrendar la gubernatura.

La Secretaria General de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), Maestra. Silvia Estrada Esquivel, destacó que en esta nueva dirigencia del PRD, se ha dado un gran giro a lo que es el corazón del Partido, aquí todos somos soldados y todos estamos trabajando en campo, haciendo partido, por eso no hay duda de que Michoacán se vestirá de amarillo en el 2021.



Silvia Estrada indicó que hoy el PRD es un partido sólido, fuerte, organizado y preparado para refrendar la gubernatura en el 2021, y consideró que una alianza debe verse más allá de colores, pero siempre cuidando que se elija el mejor perfil, alguien que represente los intereses de las y los michoacanos.

“Necesitamos recuperar la esencia perredista y recordarles a las familia que han tenido confianza en el PRD el por qué seguimos siendo la mejor opción de izquierda y principal promotor de aquellas causas que siempre han apoyado a los sectores más vulnerable”, concluyó.

En esta gira de trabajo asistieron también el Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez; de Gobiernos y Asuntos Legislativos, José Luis Esquivel Zalpa; de Planeación Estratégica y Organización interna, Helder Valencia Soto; y de Comunicación Política, Brissa Arroyo Martínez.

*100 días evolucionando*:

– 108 municipios han renovado e instalado las Direcciones Municipales Ejecutivas

– Se renovó la coordinación de presidentas y presidentes municipales del PRD

– Se creó la Coordinación estatal de Síndicos y Síndicas

– Se instaló la Coordinación de Regidoras y Regidores

– Campamentos juveniles y talleres de capacitación a Mujeres

– Cursos y talleres a representantes del PRD ante órganos desconcentrados