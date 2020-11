GRINGA, GRINGA: La fama no se gana de cama en cama

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-20-NOV-2020/ No hay peor ciego que el que no quiere ver”, la fama se gana, y no de cama en cama, compartir en el Facebook que para algunos esa red es considerada en plural “las redes” falso de toda falsedad, eso piensan por juntarse con “expertos en redes” pero que ni su Facebook saben manejar… ¡aguuuaaasss!



Que particular punto de vista, quieres fama positiva, pos contrata expertos… solo eso, porque compartir muertos, accidentados, o un boletín, eso no es saber trabajar y mucho menos manejar redes sociales… ah cabrón, he dicho!



Síganle culebras, ya dijo el hijo pródigo, de los Morenos, el no famoso, Yeyo lamentable, pero lo dejó claro, los candidatos por la T de 4ta pueden ser Poncho Mares, Paco Cerillo, Rafa Ortíz, o Nacho Campestre… así las cosas.

Aunque no hay unidad ni entre los prospectos, Poncho Mares llegó a la reunión de Nacho Campestre y pos nadie lo peló, fue el hazme reír en esa reunión, el comentario de pasillo y de whatsApp “Poncho llegó y no lo pelaron”



¡Quien no corre vuela! Y el no simplemente se agringa, en plena pandemia de Covd-19 los políticos ambiciosos pagan encuestas para que los pongan en primer lugar, que seguros están de sobrevivir a la pandemia con las recomendaciones que hace cabecita de algodón.



AMLO ha perdido credibilidad, pero los que mantienen confianza aunque saben que hay situaciones complicadas se aguantan como los machos ¡Bravo! Eso habla bien de la firmeza y lealtad y cada quien con su cada cual.

En Morena tienen 300 afiliados con eso pos no ganan y si continúan con tanto egoísmo y egolatría, pos ay se los aiga…



Porque ahora que inician campañas el que no corre vuela en los medios de comunicación, hablan de analistas, asesores, bueno hay quienes solitos hacen ganar a los candidatos, la ignorancia es atrevida…



Bueno pos el que paga barato pierde a cada rato, ay ta Poncho Mares le dio atole con el dedo a un empresario comunicador, por solo mil pesos lo expuso a observaciones del IEM, si es que llega a ser candidato.



Para nadie es secreto que las encuestas, patito a no le dan el triunfo, en este momento a Morena, pero sin candidato, pero cada tipo que sacan que se antoja complicado, deben pensar muy bien a quien eligen, de lo contrario difícilmente ganan, y con Mireles enfermos pos quienes sabe.



A Cristóbal le señalan, la chinga que le dio a su mujer y hay pruebas, a Morrón su doble vida y amoríos, a Juan Pérez, lo juzgan de chairo, pero en Morena todos son Chairos, el resto de protagonistas, de no pertenecer a Morena, entonces, así las cosas se van a sacar hasta los ojos y eso no les abona…



Pos asina mero es, los priistas andan en la lucha, Pedrito Pan cartel, quiere, otra vez, pos con su grupo de priistas, el regi Guizar, y sus allegados, no ha dejado solito al PRI, a diferencia de otros candidatos que pierden su oportunidad y se van, algunos priistas están contentos con el actual de ambos políticos, lo lamentable es que hay tres PRI… ah caray así las cosas.



Rigel no canta mal las rancheras ha trabajado con Canacope y la CNC, ay va, como dice la canción, poquito a poquito, pero el que persevera alcanza, eso que ni qué.



Bueno Viko Manrico como pez en el agua “el sol siempre vuelve a salir” traen amarres interesantes, viene la alianza, pero el propio gober desdeñó al conejito y aventó a su amigo Carlos, ah caray ¿entregan a Michoacán? O simplemente una apreciación absurda de los analistas políticos, los de verdad, no de pacotilla.



Bueno pos el líder estatal anda con todo, y se le ven ganas de ganar, para el sería un triunfo político importante, y eso lo colocaría en el lugar que quiera a nivel nacional, palo dado ni dios lo quita. Esperemos.



Lamentable que ahora los del partido redes ciudadanas que tanto han defendido a cabecita de algodón sean contras ¿con qué cara? Por eso no es bueno escupir al cielo, porque en la cara te cae… ta cabrón…



A Vicko le tocará asesorar a algunos como a Toño Asotó que confundió el acto republicano con un evento político, ah cabrón, led ió el tiro de gracia al acto, primero los huevazos de Pacheco, después las Matracas de Caldo me hacías, luego el caldazo de Nacho Campestre (por decir cadalso dijo caldazo) y ahora el discurso tipo mitin político del PRD, absurdo, no pos no. Si los Mártires de Uruapan escucharan se volvían a poner frente al pelotón de fusilamiento.



Y aunque en las ruedas de prensa ofrezcan un jugo con un pan, se agradece, lo que realmente es absurdo es que lo nieguen y lo pior que respondan con mentiras cuando saben y hay constancia de los hechos reales, síganle asesores, no entienden lo que deben hacer y cómo lo deben hacer tontitos, que con su pan se lo coman porque pos “la fama no se gana de cama en cama” y pos GRINGA GRINGA…el que se apendeja se chinga.



Fe de ratas. Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.