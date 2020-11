En alianzas no habrá imposiciones, vamos con quien represente a la ciudadanía: PRD Michoacán

Seguimos en pláticas y construyendo con otros institutos políticos: Víctor Manríquez

El principal interés es Michoacán, no colores, grupos o partidos: Silvia Estrada

La vocación de política de alianzas no es nuevo en el PRD: Víctor Lenin Sánchez



INFOMANIA/ ZAMORA, MICH./ DOM-22-NOV-2020/ En la alianza que se construye para el 2021 no habrá imposiciones, se elegirá el perfil que represente los demandas y necesidades de las y los michoacanos, remarcó Víctor Manuel Manríquez, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En intensa gira de trabajo en Zamora, Víctor Manríquez, inauguró las oficinas de la Dirección Municipal Ejecutiva (DME) de este municipio, sostuvo un encuentro con medios de comunicación y una reunión con los dirigentes locales de esta región para dar a conocer los resultados de los 100 días al frente del PRD e informarles la ruta de trabajo para el 2021.



El Presidente del PRD, hizo un llamado a la militancia a salir unidos y caminar juntos hacia el 2021, sin filias, sin fobias, dejando a un lado las diferencias.

En ese sentido, Manríquez González, dijo que el PRD está en pláticas y diálogo con otras fuerzas políticas, como Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), con sectores sociales y sociedad civil organizada, con el único objetivo de ir juntos en el 2021 y poner un alto a las arbitrariedades y autoritarismo de la Federación.



Destacó que la alianza se construirá de abajo hacia arriba, no en las cúpulas, y se impulsará un perfil que recoja las necesidades y demandas de ciudadanía, no intereses de grupos o partidos, sino el bien superior.

De su parte, la Secretaria General de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), Maestra. Silvia Estrada Esquivel, afirmó que el principal interés de esta alianza, de este gran acuerdo, es Michoacán.

“Se elegirá un perfil que represente a Michoacán, no a un partido político, color o grupo, sino las necesidades de los michoacanos, y desde luego que no habrá imposiciones”, sostuvo Estrada Esquivel.

Refirió que deberá ser un perfil que garantice la estabilidad y gobernabilidad que hay en este momento en Michoacán y por otra parte, pueda dar la batalla contra los embates de la federación y sus pseudorepresentantes populares.

En si intervención, el Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, Víctor Lenin Sánchez, recordó que la vocación de política de alianzas no es algo nuevo en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues desde su Fundación y a través de los años se han impulsado alianzas en diversas entidades.

Lenin Sánchez dijo que muchas de estas alianzas con otros partidos políticos han sido con objetivo de quitar cacicazgos, pero la que hoy nos ocupa, -destacó-, tiene el objetivo de romper el mesianismo que existe en una persona que es el Presidente de México y que insiste en gobernar desde el centro.

“El Presidente está quitándole representación a municipios y gobiernos estatales, y si los diputados de Morena no dicen nada, nosotros en Michoacán sí estamos preocupados, por ello el gran llamado a sumar esta alianza y trabajar por un proyecto que respete federalismo”, acotó Lenin Sánchez.

Asimismo, Iris María Macías Mireles, presidenta de la Dirección Municipal Ejecutiva (DME) de Zamora, indicó que el contar con nuevas oficinas es de gran satisfacción para la familia perredista ya que se contruyó con suma de todos.

“Con acciones y cercanía con la militancia estamos poniendo al PRD en movimiento, éste es un espacio de construcción y de aportación de ideas”, concluyó.