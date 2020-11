Invita IMSS a población masculina a realizarse vasectomía

Una alternativa para varones con paternidad satisfecha

La Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 75 “Camelinas”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, convoca a los varones derechohabientes y no derechohabientes a participar en su jornada anual de vasectomía, con la finalidad de impulsar la paternidad responsable.

Cristóbal Garnica Rendón, jefe del Departamento Clínico de la unidad, explicó que en el marco del Día Mundial de la Vasectomía, se realizaron jornadas del 16 al 20, y próximamente del 23 al 27 de noviembre, en las siguientes unidades: en Morelia UMF No. 75 y 80; en Uruapan UMF No. 76; en La Piedad No. 77, así como en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 12 en Lázaro Cárdenas.

Se tiene previsto atender a un total de 264 pacientes, de los cuales 45 le corresponderán a la UMF No. 75, derechohabientes y no derechohabientes.

En su oportunidad, Francisco Malváez Méndez, encargado del Módulo de Planificación Familiar de la misma clínica, explicó que la vasectomía es un método definitivo de control natal en dos vías: cuando ya se tienen los hijos suficientes o cuando el plan es no tenerlos.

Abundó que al paciente le toma de 15 a 20 minutos, entre las indicaciones, preparación y la cirugía sin bisturí.

Se trata de un procedimiento ambulatorio de mínima invasión, en el que el paciente regresa al tercer día a sus actividades normales sin contratiempo.

Es una incisión de medio centímetro con anestésico local. No se pierde sensibilidad, no cambia la eyaculación ni la vida de pareja, respecto a la actividad sexual, explicó.

Finalmente, los profesionales de la salud coincidieron en que con la vasectomía como método definitivo de planificación familiar, los hombres impulsan también la equidad de género, puesto que en una proporción de siete a tres, la mayoría de los métodos de planificación familiar son dirigidos a mujeres.