ONMPRI vigilante de que se cumpla 3 de 3 en Michoacán: Marisol Aguilar

El Organismo Nacional de Mujeres Priístas en Michoacán, refrendó su compromiso con las causas de las mujeres, será vigilante de que la paridad se cumpla de acuerdo a la ley y respaldará a cada candidata en los municipios y distritos, aseguró la presidenta de dicho organismo, Marisol Aguilar Aguilar.



En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres a conmemorarse en próximo 25 de noviembre, la presidenta del ONMPRI Michoacán, ratificó que el PRI, desde sus estatutos se ha sumado a causas sociales como la “Ley 3 de 3 contra la violencia”, la cual pretende que deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones de género no puedan aspirar a un cargo de elección popular. “Debe de ser el partido que reconfigure la agenda de las causas de las mujeres y respalde sus proyectos”.

Ante la presencia de exdirigentes de las mujeres priístas en la entidad como Rocío Pineda, Patricia Medina y la secretaria general, Rocío Luquín Valdés, Marisol Aguilar destacó que “estamos ante una misma causa, eliminar la violencia hacia las mujeres en todos sus ámbitos y en la protección de nuestros derechos políticos”.

Acompañada también por presidentas de comités municipales, regidoras, secretarias generales y dirigentes de organismos adherentes al PRI, que de forma presencial y vía plataformas digitales atendieron el posicionamiento de la dirigencia estatal de ONMPRI, Aguilar Aguilar, expresó “la responsabilidad es mayúscula, pero no estamos solas, estamos rompiendo estereotipos que nos han cargado durante años, no permitiremos divisiones entre nosotras, seremos la voz y templanza de la otra, alzaremos la voz cuando sea necesario y seguiremos luchando desde el territorio por el reconocimiento de nuestros derechos, ni más, ni menos, simplemente en una verdadera igualdad”.

La dirigente priísta aseguró que hoy el PRI debe de entrar en una etapa de deconstrucción, debe de construir en favor de los derechos humanos, debe de vigilar que las y los candidatos que van a postular en el 2021 respeten la paridad de género, pero que además observen una conducta que se oriente a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Debe de ser un partido a la vanguardia, que reconfigure al estado mexicano sin machismo, sin violencia contra las mujeres, sin violencia doméstica y sin masculinidades tóxicas, precisó.