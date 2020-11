Uruapan del Progreso; unidad y respeto

INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-22-NOV-2020/ El ser humano es social por naturaleza y por consecuencia, es dentro de nuestra comunidad, en donde habremos de encontrar las herramientas necesarias para hacer realidad nuestros sueños y cumplir nuestras metas.



Todos los días los ciudadanos despertamos con el ímpetu de buscar nuestro desarrollo personal y profesional, abrimos los ojos día a día con el deseo de superarnos para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestras familias y buscamos nuestra felicidad a través del trabajo y el esfuerzo que ponemos en todas y cada una de nuestras actividades.



Por lo antes citado, es momento de hacer una pausa; de detenernos a observar y reflexionar quienes son las personas que han contribuido al desarrollo de nuestro Municipio; cuáles son sus historias de éxito para replicarlas, pero también cuales son las de fracaso para no volverlas a cometer.



No hay mejor día que el presente para preguntarnos, sí las decisiones de quienes hoy detentan la mayoría en el gobierno, abonan a crear las condiciones propicias para el progreso que deseamos; sí en verdad estas contribuyen al desarrollo económico y social que buscamos y si estas decisiones en verdad le permiten al ciudadano mejorar sus condiciones de vida.



Es por ello que con una actitud de madurez y en un ambiente de reflexión y respeto, este domingo se reunieron las presidentas y presidente de los partidos políticos PAN, PRI y PRD de la ciudad de Uruapan, quienes, junto a personajes representativos de cada uno de los partidos, estudiaron el entorno y las dificultades por las que atraviesa nuestro Municipio, nuestro Estado y nuestro país; coincidieron en no permanecer omisos y no ser solo espectadores del retroceso que vive actualmente la nación mandatada entre ocurrencias, falsedades y resquebrajamiento de instituciones.