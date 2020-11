Marco Trejo, el rebelde de la política

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-26-NOV-2020/ Al margen de buscar algún cargo político, Marco Trejo Pureco externó su deseo de organizar a las mujeres uruapenses para que asuman un rol protagónico en la resolución de problemas que han desatendido los políticos tradicionales.



“¿Saben por qué no fui diputado federal? Porque me opuse a los deseos del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa” señaló ante casi un centenar de féminas reunidas en el salón Tertulia de la colonia Los Ángeles.



Enfatizó que él no lo encasillaran con partido político alguno, a pesar de haber sido diputado local por el PRI; haber sido “bajado” de la candidatura federal por el Partido Verde y ser suplente del senador Toño García, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).



Insistió en que busca coadyuvar con las mujeres uruapenses para que su mayoría aritmética, en el padrón electoral, ayuden para elegir a personas que lleguen a servir y no a mamar de la política (sic).



Subrayó que no teme ser criticado por este tipo de acciones que ponen nerviosos a varios aspirantes que se meten a la política para hacer un modo de vida en lugar de ser personas productivas como su familias, presumió.



Lanzó un llamado a las mujeres para que se acerquen a él con proyectos que pueden potenciarse para beneficio de las familias uruapenses, para mejorar la economía familiar y para contribuir a generar un entorno seguro para las damas de todas las edades.



“Hay forma de apoyar, ayudarles a tocar puertas, hay dinero, del limpio, no del narcotráfico ni de los partidos politicos”