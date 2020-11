Presenta Balta Gaona iniciativa para que al inicio de las sesiones y antes de la aprobación del orden día, se puedan agregar asuntos

El legislador afirmó que, debido a la reglamentación actual, en el Congreso de Michoacán quedan muchos temas coyunturales y de interés para los michoacanos fuera de las sesiones.

COMUNICADO 1066/MORELIA, MICH., A 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.- El diputado Baltazar Gaona García, presentó una iniciativa con la finalidad de que al inicio de las sesiones y antes de la aprobación del orden del día, todos las diputadas y diputados puedan solicitar que se incluya algún posicionamiento o punto de acuerdo que considere relevante de ser discutido en la sesión a desahogar y que sea mediante votación del pleno si debe ser incluido o no.

En ese sentido, el diputado petista señaló que esta iniciativa se originó toda vez que los documentos (dictámenes, iniciativas, exhortos, posicionamientos) que presentan las Comisiones o las y los diputados para incorporarse al orden del día, deben esperar su turno o aprobación para ser enlistados en el orden del día, lo cual puede tardar varios días o esperar varias sesiones, a pesar de que la Conferencia del Congreso del Estado y la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), establecieron un día a la semana, como día límite para que se puedan ingresar sus documentos, con el compromiso de ser presentados al Pleno en la sesión más próxima, lo cual en la práctica no ocurre y genera un problema.

“Ya en varias ocasiones ha sucedido que, en el pleno, no se han podido abordar en el momento debido temas de actualidad, importantes y de interés para nuestra sociedad, gracias a estas restricciones, independientemente de que sean situaciones que por su importancia o complejidad se haga urgente abordarlas en ese momento álgido del problema y si acaso se abordan es por acuerdo de la JUCOPO, para que sea uno de sus integrantes quienes puedan manifestarse en tal o cual tema de actualidad, dejando al resto de diputados sin poder manifestarnos en los temas que cada uno consideramos importantes, todo porque no pertenecemos a tan selecto grupo, quedándonos sin tener la oportunidad de fijar una postura”, aseveró.

El diputado Baltazar Gaona, lamentó que una vez que la conferencia organiza el orden del día, difícilmente se admiten modificaciones, aun y cuando la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, en el artículo 227, párrafo segundo, señala que: “De manera extraordinaria se podrá incorporar al proyecto del orden del día, posicionamiento o propuesta de acuerdo, previamente registrado por cualquier diputado, ante la Presidencia de la Conferencia, hasta las veintiuna horas del día previo a la sesión”, sin embargo reiteró que dicha práctica no se lleva a cabo.

“También el no incluir algún documento en el orden del día en la sesión que le corresponde debido a la falta de autorización por parte de la Conferencia, puede representar un acto obscuro para no dar a conocer a la sociedad la realidad de algún acontecimiento o para no incomodar a algún grupo o actor político”, finalizó.