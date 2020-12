Registra Casimiro Méndez la aspiración de CAS por la gubernatura de Michoacán

*Con Cristobal Arias Solís se profundiza la 4T en Michoacán

CDMX, a 5 de diciembre de 2020.- El Senador de la República; Casimiro Méndez Ortiz, registra a su homólogo el Senador Cristóbal Arias Solís como aspirante a la gubernatura por Michoacán ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, para el siguiente proceso electoral rumbo al 2021.

Casimiro Méndez, señaló que Michoacán no es la excepción en la ruta de la Cuarta Transformación, merece ser transformado para el bienestar de las y los michoacanos, y no hay duda de que Cristóbal Arias será próximo gobernador; pues una clara ventaja en encuestas le favorecen.

«En Cristóbal Arias, no sólo está la aspiración de un proyecto o de un equipo, representa la aspiración del pueblo, para profundizar la Cuarta Transformación en Michoacán», dijo.

En el discurso de Cristóbal Arias leído por uno de sus voceros, dijo: «Aspirar a gobernar Michoacán no es una cuestión de tipo personal, no busco satisfacer una ambición, no me animan ni las vanidades ni la parafernalia del poder.

Quiero servir a Michoacán. Tengo el propósito de recoger esos anhelos y sumar a Michoacán a la Cuarta Transformación que encabeza nuestro Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador».

A Cristobal Arias Solís una agenda saturada no le permitió hacer acto de presencia, su registro fue presentado por su aliado político, el Dr. Casimiro Méndez, quien da paso en el cumplimiento del primer requisito en el procedimiento interno.

Dijo Casimiro que con lo anterior, queda plasmada de forma oficial la aspiración a la precandidatura de su compañero ante Morena, con ello inicia el trayecto porque la esperanza de México y la Cuarta Transformación para las y los michoacanos sea pronto una realidad, puntualizó.