Hackean reunión de ONMPRI, valoran iniciar acciones legales

Palabras denigrantes contra las mujeres, fueron lanzadas mientras se realizaba la reunión que tenía como fin hablar de los avances legislativos y violencia política.

INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-08-DIC-2020/ La reunión del Organismo de Mujeres del PRI (ONMPRI), fue hackeado la tarde del lunes, mientras se realizaba una conferencia que impartía la diputada Yarabí Ávila González, a las estructuras partidistas, por lo que la legisladora condenó los hechos y no descartó iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables.

Con palabras altisonantes e incluso ejerciendo violencia digital contra las mujeres que estaban en el encuentro, y suplantando a los perfiles de los que se encontraban en la reunión que de realizaba vía plataforma digital, fue lo que enfrentaron mientras se realizaba este encuentro convocado por la presidenta del ONMPRI, Marisol Águilar, misma que se abordarían los temas de avances legislativos y violencia política.

La diputada priista Yarabí Ávila lamentó estos hechos, ya que se vulneró la integridad de quienes participaban en la reunión, en dónde se abordó la trascendencia de la participación política de las mujeres, en el partido al que pertenece, pero que además lamentablemente muchas ocasiones no se les considera para la toma decisiones en los espacios de poder.

Indicó que están valorando la posibilidad de interponer las acciones legales correspondientes, ya que actualmente recordó se aprobó una reforma en el estado, y recientemente en el país, para sancionar todos aquellas acciones tendientes a menoscabar la integridad de las personas a través del uso de las redes sociales o plataformas digitales.

Asimismo precisó que se requiere más que nunca generar una conciencia ciudadana, para que este tipo de actos no queden impunes. Y que actuar de la manera en cómo lo hizo este grupo de hackeadores es un delito que sancionan las leyes de nuestro país.