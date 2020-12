GRINGA, GRINGA: San Peje nos libre de candidatos de pacotilla

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-11-DIC-2020/ “No hay peor ciego que el que no quiere ver” así reza el dicho que aplica muy bien a los políticos de pacotilla que creen que ya tienen ganada la gubernatura, la presidencia municipal y las diputaciones ¡caray! Piensan que lo han hecho bien ¿de dónde sacan semejante estupidez?



Bueno los políticos de pacotilla, de los que hablo, son aquellos que no quieren sentirse criticados ni por un gato, en el buen sentido.



Siembran miedo, porque son amigos de aquel ¿Quién es aquél? Sepa la china, sólo ellos saben, pero bueno si les criticas sus míseras “ruedas de prensa” se ofenden, bueno a todo esto ¿a qué le llaman rueda de prensa? Ya no entendí.



Ahora se usa que hacen una rueda de prensa y citan hasta al perro bueno a las pulgas del perro, y claro el reportero de pie y mal tratado.



¡Quién tiene la culpa? Dice el dicho “no tiene la culpa el indio si no el que lo hace compadre” bueno pos así las cosas los chayotitos, están mal acostumbrados, y ese padecer será el final, para muchos periodiqueros.



Bueno el tema son los politiquillos, los políticos de pacotilla, aquellos que piden un año de salario por adelantado y dice que no cobraron salario en su paso por el congreso ¡¡¡Aaayyy cabron!!! al escuchar duelen los oídos y el alma.



También duele cuando escuchas que hacen bullying a una diputada local, llamándola la diputada “corunda” solo porque, supuestamente, usa fajas, o que digan que se lleva 500 mil pesos mensuales libres de polvo y paja, aaah raza…



Ay otros político de pacotilla que se resisten a la crítica y culpan a los reporteros de sus acciones, no entienden que los reporteros solamente son mensajeros, pero si fallan es culpa de los medio de comunicación, si aciertan es porque trabajaron muy bien, eso no es hacer política, ridículos, eso sí.



Lo pior no es eso ahora resulta que no se puede criticar a ningún politiquillo, porque mal trabaje, o porque haga que hace y se haga…



Bueno pos el mundo está “voltiao”, así mero esta, ahora resulta que los comunicadores son parte de, o sea ¿cómo de que se trata?



Ah pero como ya empezó el tiempo electoral y a los políticos de pacotilla les gusta escuchar halagos y no críticas y menos verdades, pos a contratar a los news impostores, porque eso sí, en tiempos electorales, nacen hartos “Periodistas” de la escuela de la calle… eso son lo buenas porque saben ponerse de tapete y a bajo costo.



Y como al político de pacotilla le gusta ser alagado, pos ay ta el palo pal la hacha, animo, pero no se debe olvidar que hay leyes, que hay temas que se permiten y otros no, pero que en esta ocasión se deben cuidar muchas cosas en los textos, no solo en mensaje…. Pa quien entienda ya lo entendió.



Bueno esos políticos que son criticados y responden a las críticas, no me los den por buenos, simplemente son seres intolerantes, que Dios nos libre lleguen al poder, porque asi no se podrá trabajar.



Por lo pronto ya comenzó el tiempo de Alicia en el país de las maravillas, tos es hermoso, promesas de miel y cumplimientos de hiel…



Pero lo mejor es que en tiempos de campaña, con la varita mágica los políticos que en tiempos normales son déspotas, altaneros, prepotentes, arbitrarios, tramposos etc, etc, etc, ahora son un pan de dulce, una perita en dulce bueno son una maravilla, aguuuaaasss, entre más amables pior…



Bueno hay que empezar a disfrutar las buenas voluntades y los políticos empiecen con el pie derecho se les dese lo mejor.



En Michoacán solamente se registraron 29 aspirantes a la candidatura a la gubernatura, para la presidencia hay como 10, caray ojala se acuerden como actuaban en sus ex partidos PRD PAN y PRI, Y SALGAN JUNTOS A CANTAR, porque el que hoy PERTENEZCAN a Morena no los hace mejores o piores, ambiciosos, siempre han sido, por eso andan en la 4ta de T…



Pos así las cosas pero les debe dar vergüenza a quienes perteneciera y hasta liderearon partidos políticos y hoy, los critican o sea ¡se autocritican? Porque ¿ellos manejaban los partidos que hoy critican, tanto, ojo… pero pos asi las cosas y si no se ponen atentos simplemente se van porque pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…

FE DE RATAS.-este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.