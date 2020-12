PRI Morelia con cuadros competitivos para encabezar candidaturas: Marco Polo Aguirre

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-11-DIC-2020/ El PRI en Morelia cuenta con extraordinarios cuadros para encabezar candidaturas de cara al 2021, consideró el legislador Marco Polo Aguirre Chávez.

El ex dirigente estatal del PRI Michoacán, puntualizó que al interior del tricolor la competencia favorece y fortalece a cada militante, sin embargo, estimó que la dirigencia sea sensible y no desgaste a los militantes que han levantado la mano por Morelia enrolándolos en procesos de desgaste y que solo acarrean las descalificaciones entre los mismos priístas sin que esto abone en positivo, sino al contrario resta y lastima a ese instituto político.

El diputado local, Marco Polo, destacó el trabajo que se ha venido realizando en el PRI de la capital michoacana tocando desde la base a cada priísta, actualizando su padrón y escuchando las inquietudes de los seccionales.

Marco Polo Aguirre reafirmó que, en Morelia el PRI es una fuerza política real y competitiva, que con trabajo desde ti