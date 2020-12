Agustín García a dos años de legislar se destaca por tener el mayor número de iniciativas

A pesar de que 21 diputados federales representan a la ciudadanía en el Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, que inició desde el pasado 01 de septiembre del 2018, el legislador Agustín García Rubio, ha sido, según encuestas de algunos medios de comunicación, uno de los 5 primeros lugares de quienes han presentado más iniciativas.

BOLETÍN AGR 0032/CIUDAD DE MÉXICO. 15/12/20.- Después de que el pasado 05 de diciembre se registrara el Diputado Federal por la Quinta Circunscripción, Agustín García Rubio, para contender por la gubernatura de Michoacán, ha tenido gran aceptación por parte de la ciudadanía debido a sus benéficas propuestas hacia los michoacanos.

Cabe destacar, que su nombre ha sido uno de los más destacados, luego de que, en encuestas realizadas por algunos medios de comunicación, de 21 diputados federales que representan a la ciudadanía en Michoacán, el legislador Agustín García Rubio es uno de los 5 primeros lugares que ha presentado más iniciativas, teniendo un total de 41.

Así también presentó ante Sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Gobierno de Michoacán, a considerar el aeropuerto nacional de Lázaro Cárdenas como aeropuerto internacional y así potencializar el comercio internacional mejorando las condiciones económicas políticas y sociales del estado y las relaciones comerciales con países como China, Europa y Latinoamérica.

En el pleno de la Cámara propuso una reforma a la Ley Federal de Derechos, la cual es un compendio de normas que regulan las cuotas por la prestación de servicios y por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, con el fin de llevar a cabo una mejor administración de los bienes del pueblo mexicano, beneficiando con la simplificación del cobro de derechos y aprobándose las actualizaciones a los cobros de emisión de pasaportes, consulares, aduaneros, Normas Oficiales Mexicanas, entre otros.

Se aprobó su planteamiento de la goma de mascar orgánica como un producto diferente que logrará estimular al sector industrial por contar con materias primas de tipo ambientalista que no contamina y no es adherible a las superficies, no produce caries por no estar confitado; también el Decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, todo ello después de analizar que existe la distinción salarial, en donde las mujeres pagan exagerados sobreprecios muy contrariamente a los hombres; otra exitosa iniciativa fue la de los vales de despensa, en la cual se derogó la fracción 30 del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, beneficiando a miles de trabajadores que pueden comprar artículos de primera necesidad, alimentos, medicamentos y todo lo que ahora se utiliza para protección del Covid – 19.

Debido a lo anterior, tanto el sector magisterial, agrícola, minero, de la construcción, entre otros han manifestado que el Diputado Federal Agustín García Rubio es una de las mejores opciones para dirigir la entidad michoacana.