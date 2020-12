PÁGINAS BLANCAS: Viene la temporada de promesas y ofertas

ÁNGEL GUZMÁN ESPINOSA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-18-DIC-2020/ Las historias están en todas partes y las personas que esperan el momento ideal para empezar a escribir acaban con las páginas vacías, escribió Kate Morton en su libro “Las horas distantes”. Así se dio mi ausencia frente al artefacto para mecanografía, las teclas no sentían el golpeteo del tacto de las yemas de mis dedos.



A veces olvido que los hechos no tienen retorno, que pueden quedar atrapados entre la omisión y la desmemoria, así deje las hojas en blanco.



Liberar los recuerdos es darle sentido al presente, las cosas son lo que son y serán lo que serán, no hay cambio de página, si no la llenas de letras.

Ahora y aquí tenemos suficientes problemas que son reales y presentes, a ello sumaremos las consecuencias de la pandemia del Covid 19, pero no agreguemos a la vida los imaginarios.



En medio de todo este marasmo estamos iniciando los tiempos electorales, justo cuando no queremos escuchar a más falsos profetas.

El olvido nos hace pensar que son novedades las ofertas politiqueras, dejamos el espacio para la propaganda y desdeñamos la reflexión.



Quien nos ha mentido, nos volverá a mentir, es la naturaleza de los mitómanos que se disfrazan de politiquillos diciéndose preocupados por la ventura de todos los demás, aseguran que su mayor deseo es que nos vaya bien. Nada tan demagógico que abanderarse con frases simuladoras, “lucharemos por lo que menos tienen”.

Los actores políticos siempre nos dicen que están dispuestos al sacrificio por encima de todo tipo de intereses incluso llegan a presumir que a costa de la propia familia y aún más osados juran que donaran su sueldo y en la práctica nada más lejano que esas promesas que se desvanecen en el aire



La política es un gran negocio, sino lo fuera, no habría políticos. Me repitió en muchas ocasiones Odiseo Ibáñez González, es de lamentar como nosotros mismos hemos distorsionado la autenticidad de esta actividad humana, la política no tiene una definición etimológica, pero concierne a todo quehacer ciudadano, quien es ciudadano es un político, de modo que quien se ostenta como anti político es un mentiroso y en el fondo lo sabe, decirlo es estar haciendo política, expresar que odias la política es participar de inmediato en ella. Todos somos políticos, a todos nos convergen los problemas sociales, económicos, educativos, de salud, de vivienda, de urbanismo de recreación y lo que te puedas imaginar querido lector. Y al fin y al cabo todos pero todos, terminamos opinando al respecto.



Con seguridad las alianzas que las franquicias politiqueras logren pactar para contender en los comicios electorales y enfrentar a MORENA se darán como siempre en los sótanos de la inmoralidad y la conveniencia para quienes pretenden el poder por el poder.



Mientras tanto preparan estrategias para tratar de arribar a la sede edilicia no sin antes conseguir ser los abanderados de cualesquiera de los bloques que conformaran los partidos políticos para disputarse en las urnas el voto ciudadano algunos personajes como Mariano Torres Santoyo, Juan Daniel Manzo Rodríguez, Ignacio Campos Equihua, Brenda Fraga y los que se sumen en las chaquetas mentales de algunos despistados.