GRINGA, GRINGA: Se alinean los astros

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-22-DIC-2020/ ¡Quiero un gober no un payaso! lo que tienen que hacer aquellos que pretenden gobernar a Michoacán, por fortuna muchos quieren pero solamente uno lo va a lograr.



Mientras que en Morena tienen 29 pretendientes, en el bloque (PAN, PRI Y PRD) ya tienen a su Carlos Herrera Tello, van con todo, pero el candidato ¿dará el ancho? Tanto no sabemos pero de que da, da.



El proceso electoral ya inició y ahora es tiempo de querencias, todos son educaditos, bueno hasta el Yeyo se se viste diferente.



El problema es que en Morena las tribus andan sueltas, el fuego amiga está cabronsísimo, propio de tribus que quieren el poder y si no lo obtienen después van hablar de Morena, como lo hacen hoy con sus ex partidos políticos…



El pastel esta grandotote, hay regidurías, diputaciones, locales y federales, presidentes municipales y gubernatura de Michoacán. Aguuuaaasss…



Pero onde quiera se cuecen habas, en Uruapan, hay hartos tiradores, que quieren ser tú presidente, y lo pior todos quieren por Morena, ex priistas, es perredista ex panistas, bueno pos andan onde sea, quieren garantizar hueso.



Hay de sin vergüenzas a sin vergüenzas, cambiar de opinión es de humanos, nadie dice lo contrario, pero después de pertenecer y ser parte fundamental de un partido político, porque no obtuvieron más beneficios se van a Morena, que bueno que Roberto Arzola dijo que no que Morena no quería políticos reciclados, digo hay casi puro reciclado, o sea…



Martín Vega, ex panista anda con un pretendiente morenista, pero que pasa con Vega si Toño Lagunas sale a compartir, nada está escrito y todos están en el piso parejo…

Por el PRD hay hartos, Toño Lagunas, Richard Luneta, Miguel Paredes, Mariano Torres, Toño Chuela, Luis Magaña, Marcosss Trejo.



Por Morena, Paco Cedillo, Rafa Ortiz, Nacho Campestre, Mayela Salas, Poncho Mares, Juanito Manzo, Ramón Hernández, R. Quetzal Sandoval.



Por el PT Brenda Fraga y Teresa Gutiérrez Bojórquez, en el PRI Pedro Plancarte insistirá, del PAN Mariano Torres y Toño Berber, pero debido a la alianza PAN PRI y PRD se limitan las posibilidades para panistas y priistas, pero de ahí saldrán algunos diputados.



El regidor por 5 años ahora ve que hay corrupción en la administración burricipal, antes, como pertenecía al grupo perredista de poder, pos todo estaba bien y eran puras porras al presidente Vicko Manrico ¡¡¡Yupe!!! Cuando menos pocos meses de oposición no caen mal. Porque no había oposición real. Pero así de sucio es el juego político.



Poncho Mares, no está desprotegido como muchos piensan, tiempo al tiempo y ya falta menos, aunque para muchos Poncho es un verdadero perdedor, para otros es la oportunidad de llevar a Morena al triunfo ¿será?



El trabajo de operación cicatriz estará grave, los morenos son quien son y siempre, no digo todos, pero quienes persiguen un cargo y no defienden una ideología, se van a ir con otros partidos a la hora de la verdad le darán el voto a otro que no sea el que los derrotó al interior de Morena, así son y no van a cambiar, recuerden perico viejo no aprende hablar…



Pos tiene que haber no les vaya a pasar como a un senador que tuvo que demostrar” madurez política” ahora se llama así a la obediencia.



Pos así son las cosas, por otra parte hay muchos actores políticos que ya están apoyando a los líderes para llevarlos a donde convenga, como Vicho Barragán, fortaleciendo lideres empezaron la entrega de cobijas, a los líderes priistas.



En el PRD Vicko Manrico no para de trabajar le da un vuelco al PRD no queda duda le inyectaron oxígeno al partido, a Vicko lo ha caracterizado el trabajo en equipo que realiza.



No cabe duda “el que es perico donde quiera es verde… y el que es pendejo donde quiera pierde”, hay políticos que onde los pongan la riegan, y no logran dar más, por eso no se deben agringa por pos GRINGA, GRINGA…EL QUE SE APENDEJA PIERDE.

Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.