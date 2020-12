Hombre vence el COVID-19 después de 8 días de hospitalización

Se trata del paciente número 95, del Hospital General de Apatzingán

MORELIA, MICHOACÁN, A 22 DE DICIEMBRE DE 2020.- Entre aplausos y sonrisas egresó el paciente número 95 del Hospital General de Apatzingán, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), después de haber luchado durante 8 días y ganado la batalla al COVID-19.

Se trata de un hombre de 58 años de edad con diabetes mellitus e hipertensión arterial, quien gracias a las atenciones del cuerpo médico y de enfermería del área COVID-19, recuperó su salud de manera exitosa y regresó a casa con los suyos.

El paciente fue dado de alta bajo supervisión médica y vigilancia epidemiológica, debido a sus comorbilidades, para mantenerlo controlada.

Destacar que los equipos multidisciplinarios de los hospitales COVID-19 de la SSM están en todo momento al pendiente de los nuevos ingresos para salvaguardar su salud.

Mientras no exista cura o vacuna contra el COVID-19, el distanciamiento social, no tocarse la cara con las manos sucias, el uso del cubrebocas, el lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son las medias preventivas efectivas para romper con la cadena de contagio.

La SSM mantiene a disposición de la ciudadanía el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas médicas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19, donde encontrará toda la información del padecimiento.