Cristóbal Arias buscará otra marca, otra opción

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-31-DIC-2020/ Luego que se diera a conocer la designación de Raúl Morón como el candidato de Morena al gobierno del estado de Michoacán, trascendió que Cristóbal Arias Solís manifestará su desacuerdo con la decisión anunciada por el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.

Se menciona un audio compartido por Wilberth Rosas Monge, uno de sus más cercanos colaboradores, en el que adelanta que, “buscarán otra marca, otra opción”, que les permita estar en las boletas electorales. “El liderazgo del senador Cristóbal Arias, su trayectoria, su historia y capacidad política, tengo la certeza que nos van a permitir salir adelante, airosos en el 2021. A mí no me cabe duda que vamos a ser gobierno en el año 2021”, señala Rosas Monge.



En el audio, pide al equipo del senador, “no rendirse”, luego de enterarse que fueron desechados como opción para buscar la gubernatura del estado. “En este momento es cuando se demuestra de qué material estamos hechos. Yo les quiero decir que esta batalla nosotros no la hemos perdido porque tenemos el apoyo de la mayoría de los michoacanos”, exhorta Rosas Monge a los simpatizantes de Arias Solís para que continúen apoyando el proyecto político que encabezan, ahora fuera de la llamada Cuarta Transformación.