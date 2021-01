Va Cristóbal Arias por la gubernatura de Michoacán

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-03-ENE-2021/ Será a partir de esta semana que el equipo del senador Cristóbal Arias Solís inicie pláticas con dirigentes locales y nacionales de algunos partidos políticos para ir por la gubernatura de Michoacán, de la mano con la gente.

Señaló el propio Arias Solís, previo al inicio de una caravana vehicular realizada en esta capital en apoyo a su candidatura y en repudio a la imposición dentro de Morena.



Luego de anunciar horas antes que va por la gubernatura, añadió: “vamos con los ciudadanos, vamos a ganar el próximo gobierno de Michoacán. Vamos por la mayoría en el Congreso del Estado, por la mayoría de los ayuntamientos, vamos por el cambio y el rescate de Michoacán”.

Aclaró que la vía para participar serán otros partidos políticos, uno o varios, “estamos abiertos, vamos a empezar a entablar diálogo para saber por qué partidos políticos iríamos”.



Dio a conocer que muy pronto comenzarán las conversaciones con algunos dirigentes de partidos que “están interesados en que vayamos juntos porque saben que nuestro movimiento es el mayoritario en todo Michoacán”. Al respecto, manifestó: “hemos tenido comunicación, pero aún no nos reunimos, pero a partir de esta semana vamos a empezar a dialogar”.

A pregunta expresa, estableció que el espíritu es llegar a tener un entendimiento y acuerdos por un proyecto que es el rescate de Michoacán”.

Respecto a la imposición que se derivó del proceso interno de Morena, expresó que la dirigencia nacional no mandó hacer ninguna encuesta con alguna empresa de las que se dedican profesionalmente a eso, “nunca supimos cuál fue la metodología, en qué partes del estado, no supimos absolutamente nada. Creemos que no hubo absolutamente nada, que sólo se dedicaron a comunicar quiénes eran sus candidatos.”

Y, advirtió, creemos que eso es lo mismo que van a aplicar seguramente para las candidaturas a diputados locales, federales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, pero nosotros no estamos de acuerdo en esa imposición y somos la fuerza mayoritaria en Morena y en el Estado, por eso vamos a ir por el triunfo.

-¿Y qué pasó con las 42 encuestas que lo colocaban a usted en primer lugar? –le cuestionaron.

Esas, dijo, no las tomaron en cuenta. Era evidente que una encuesta más iba a ser consecuencia de 42, 43, encuestas que realizaron diversas empresas desde octubre de 2019, las cuales yo gané todas, absolutamente todas. Se inventaron una que no sabemos dónde se hizo, es fantasma.

Refirió las inconformidades que hay por la misma razón en otras entidades de la República y explicó: “nosotros ya no vamos a pedir que se impugne esto. Vamos a ir para adelante, vamos con nuestros propios candidatos a gobernador, diputados y ayuntamientos, con un proyecto a favor de nuestro Estado, en materia de seguridad, desarrollo económico, social, educación y cultura”.

Respecto a la firma del documento para que todos los aspirantes apoyaran a quien resultara designado, sostuvo que “no era de apoyo total, era de aceptar los resultados, pero nunca conocimos ningún resultado, nunca se nos dijo qué empresa realizaría la encuesta, ni la metodología. En esas condiciones, es inaceptable”.

Abundó que el movimiento que encabeza va a favor de Michoacán, no contra alguien, porque esa candidatura de Morena nació muerta, para perder, no es viable, corresponde a un grupo minoritario que le ha hecho mucho daño a Michoacán, al municipio de Morelia, y los que lo impusieron, los que están atrás, no le han hecho bien al estado. Ya sabemos quiénes son, los que ya gobernaron y miren cómo dejaron a Michoacán.

Nosotros somos la mayoría y vamos a demostrarlo, porque con nosotros se va a venir mucha gente como se está viniendo ya, de muchos sectores, que quieren que nosotros ganemos el gobierno de Michoacán y no quieren saber nada de quienes

Ellos no son la 4T, afirmó y subrayó: “la 4T la vamos a hacer nosotros con la mayoría del pueblo de Michoacán”.