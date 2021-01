Cumpliendo las medidas preventivas, invitan Autoridades Municipales a cumplir con pago de predial

-Durante enero y febrero se aplican descuentos

URUAPAN, MICH; LUNES 4 DE ENERO DEL 2021.- A cumplir con las medidas preventivas al acudir a realizar el pago del impuesto predial convocan las Autoridades Municipales a los uruapenses, quienes desde esta mañana se han dado cita a los distintos módulos de pago a cumplir con su contribución.

Ante la buena respuesta de los uruapenses al pago del impuesto predial en el inicio de año, José Luis Benjamín Robledo Ortiz, Tesorero Municipal, invitó a la ciudadanía a acudir con su cubrebocas de manera correcta, acceder a los módulos por los filtros donde se aplica gel sanitizante de manos y se toma la temperatura.

Comunicó que se aplica un descuento del cinco por ciento durante enero y en febrero será del tres por ciento; mientras que los adultos mayores de 60 a 64 años de edad pagarán únicamente el 50% y los mayores de 65 años solamente una cuota mínima, siendo prioridad del alcalde Miguel Ángel Paredes Melgoza de apoyar a los sectores vulnerables para evitar afectaciones en su economía.

Mencionó la importancia de esta contribución para la prestación de más y mejores servicios en Uruapan, así como para llevar a cabo obras y/o acciones de infraestructura en beneficio de la población.

Apuntó que la meta es superar la recaudación del 2020 para de esta manera fortalecer las finanzas municipales y por ende la prestación de servicios que por obligación corresponde brindar al Gobierno Municipal, a la par del desarrollo de infraestructura.

Precisó que las ventanillas de pago se ubican en: Tesorería Municipal, en la calle Manuel Pérez Coronado No. 11, colonia La Magdalena; Presidencia Municipal, Avenida Chiapas No. 514, colonia Ramón Farías; Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (Capasu), calle Cupatitzio No. 207, colonia La Tamacua.

Igualmente los módulos de Capasu, al interior de Soriana Híper y La Pinera. La Zona Naranja del Mercado Tariacuri, Panteones Municipales, así como las Secretarías de Fomento Económico, Edificio La Fuente, y de Desarrollo Urbano, en la calle Atenas No. 2248, colonia La Joyita. En todos estos puntos el horario es de 8 a 14:30 horas.

José Luis Benjamín Robledo agregó que a partir del 1 de marzo se aplicarán multas y recargos, por lo que reiteró la invitación a cumplir con este ejercicio.