El trabajo es una actividad esencial: Brenda Fraga

Exhorta diputada a no castigar al comercio por el COVID.

URUAPAN, MICHOACÁN.- La diputada local, Brenda Fraga Gutiérrez, pugna porque el Gobierno Estatal y Municipal puedan concentrar sus esfuerzos en estrategias integrales que contribuyan a romper la cadena de contagios por Covid-19, y lamentó que se esté castigando al comercio establecido con cierres obligados, pese a que generan empleos de los que cada día es más difícil mantener, pues el trabajo es una actividad esencial y fundamental que se está viendo amenazada con las nuevas medidas.

En este sentido, puntualizó que una verdadera estrategia que evidencie una auténtica preocupación por la sociedad, es incrementar los horarios de atención de los espacios y con menor aforo, que se tengan mayores incentivos para el servicio a domicilio, y que los bancos y centros comerciales incrementen su capacidad de atención, al tiempo que amplían su margen de operación, para evitar que la gente se aglomere.

Asimismo, mencionó que la sociedad está sumamente obligada a responder con responsabilidad a las medidas sanitarias, por lo que en la medida que haya organización social en pro de la salud, se puede evidenciar progreso para superar la pandemia.

Recalcó a que a estas alturas de la pandemia ya no se puede hablar de actividades esenciales y no esenciales, pues mientras para el Gobierno del Estado, el funcionamiento de un restaurante no es esencial, para quienes trabajan en él, lo es todo, su sustento, su día a día, su ingreso: “si hacer valer el derecho al trabajo, no es esencial, entonces ¿qué lo es?”, recalcó.