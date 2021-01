Presidente inaugura cuartel de la Guardia Nacional en Sonora; Fuerzas Armadas apoyarán en vacunación contra COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró las nuevas instalaciones de la Guardia

Nacional en Moctezuma, Sonora para garantizar la paz y la seguridad en uno de los municipios más apartados del estado.

“Se avanza en el propósito de tener la infraestructura básica para alojar a los elementos de la Guardia Nacional”, destacó.

Recordó que hace año y medio se inició con la creación de la Guardia Nacional y en poco tiempo se ha reclutado a más de dos mil elementos operativos en Sonora y arriba de 96 mil a través del territorio nacional.

Resaltó que los nuevos elementos de campo no solo reciben entrenamiento en el uso de armas y legítima defensa, sino en la protección y defensa de los derechos humanos.

“Se hace un uso gradual y moderado de la fuerza. No aniquilar, no a las masacres, no a las torturas, sino respetar los derechos humanos. No queremos la guerra”, aseguró.

El objetivo de la estrategia de seguridad se enfoca en dar respuesta a las causas que originan la violencia y en atender el bienestar de la ciudadanía sin utilizar medidas coercitivas para garantizar la paz en país.

Informó que se construyen 200 instalaciones de alojamiento para la Guardia Nacional en el mismo número de coordinaciones territoriales en el país.

Este cuartel tiene capacidad para alojar a 120 elementos en un terreno de 5 mil 87 metros cuadrados.

En Sonora, la Guardia Nacional cuenta con 2 mil 410 elementos desplegados en cinco coordinaciones regionales. Se contará con ocho cuarteles en total, de los cuales tres en Cajeme, Bavispe y Moctezuma ya están concluidos; tres en Hermosillo, Caborca y Nogales están próximos a ser terminados y en 2021 se construirán dos más en Navojoa y San Luis Río Colorado, informó el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

A la fecha existen 32 coordinaciones estatales y 176 coordinaciones regionales con 98 mil 282 elementos, añadió.

El jefe del Ejecutivo señaló que ayer fue el día con menor número de homicidios durante la actual administración con 47 homicidios registrados. Adelantó que el viernes, en conferencia de prensa matutina, informará sobre el avance de la estrategia en materia de seguridad a nivel nacional.

Vacunas contra COVID-19 llegarán a toda la población: presidente

El presidente López Obrador afirmó que la vacuna contra COVID-19 está garantizada para todos los mexicanos sin importar dónde vivan.

Con ayuda de las Fuerzas Armadas se llevará a cabo el plan de vacunación que alcanzará a las comunidades más alejadas de Sonora y el país. Se cuenta con el presupuesto suficiente para lograrlo sin distinciones, subrayó.

Reiteró su llamado a la ciudadanía a permanecer en sus hogares, guardar la sana distancia y mantener todos los cuidados para evitar los contagios por el virus SARS-CoV-2, sobre todo, invitó a no realizar festejos durante el fin de año.

Asistieron a la inauguración la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja; el coordinador general Comunicación Social y Vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas; los comandantes de la II Región Militar, Celestino Ávila Astudillo y de la 4a Zona Militar, Jorge Ambia Minero; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Benedicto Santa María González y la presidenta municipal de Moctezuma, Adriana Sepúlveda Rodríguez.