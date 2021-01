GRINGA, GRINGA: Modernistas o morenistas

LA TRAVIESA/INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SÁB-09-ENE-2021/ Ahora resulta que siempre si les interesan los medios de comunicación chayoteros y corruptos como les llaman los morenistas, digo, los Modernistas de Chano Moreno…. Así se llamaba un grupo musical de la década de los setentas tal vez.



Pos los morenos salen peleados, un grupo de Morrón con el de Cristo sacrificado, pos ¿No que van por un proyecto de nación la 4 de T? ahora resulta que regresa a sus raíces.



Pos los perredistas están contentos, porque indirectamente y utilizando a Morón ganaron, así llevaran un perredista de corazón y morenista por conveniencia a la gubernatura de Michoacán, si logra el triunfo, está por verse.



Pero pos que no se descuiden porque el señor del sombrero, como lo llaman los productores anda como los gatos: sigiloso, pero avanza, don Valentín le dicen otros, con quién por cierto platicó Cristóbal a platicar en cuando le dieron la patada en el trasero los de Morena.



Pos asina mero es la polaca, en Uruapan, las cosas no están fáciles, aunque hay acuerdos pero todo apunta a que es un gran parapeto, por un lado el gran acuerdo PAN; PERD Y PRI, por otro el PRD les dice que piso parejo pá todos, pero saben que al final será Marianito el candidatazo de la coalición.



Ricardo luna el papá de la casi gobernadora michoacana, va por la diputación local distrito norte, ya entendieron porque tanta difusión de la secretearía de medio ambiente, Richar junto con los calzada es quien metió a la presidencia camiones con Gas, cuando gobernaba Uruapan doña Marínela Peluches, hoy quiere ser diputado y será candidato.



Si hay alianza el diputado por el distrito sur, tendrá que ser Toño Berber, porque Oscarito así lo desea, y como son bien amigos, pos debe cumplir el capricho, pero que tenga cuidado porque puede ser que el tema de género no le ayude, y pos se las ingenian bien pero si toca mujer por a Perlita no le va a caer nada mal la candidatura.



Y aunque el PRD con Toño Lagunas levanta las encuestas, Migue está trabajando para hacer lo propio, hasta hoy a logrado un buen trabajo, sin demeritar a Toño Lagunas, que aunque le dicen que va se antoja muuuy complicado ¿puro atole con el dedo? puede ser…

Bueno pos en Uruapan los morenos están como la pirinola “todos toman” ya se dieron hasta los nombramientos, y bueno resulta chistocito que se reúnan a decidir por el partido quienes son simpatizantes, pero no figuran en la lista de la militancia, a caray quieren mandar en casa ajena.



Es curios que puro es perredista busque espació en Morena, que bueno que a decir de Beto Pantoja Arzola “No quieren candidatos reciclados” escupió al cielo y en la cara le cayó , porque tienen pura pachanga de otros partidos políticos.



Bueno pos la polaca es bonita quien la echa a perder son los actores políticos, que mienten, juzgan, inventan y hacen tarugada y media.



Como la casa de enlace de Conejo, lo bueno es que averiaron puras compus antigüas de esas que ya no se utilizan, bueno y quemaron poquito papeles, quiere decir que había muy poca gestión, pero hay que recordar otras prácticas parecidas, como la oficina de un grupo de jóvenes ubicada entre la Avenida Latino y el Pasero Lázaro Cárdenas, o la vez que le que quebraron

el vidrio a Caldo MeHacias, bueno prácticas priistas y de ex priistas, pobre senador cuánta perdida tan grande… posdata “espero mi meme” de político enfurecido.



Y como hay sujetos bien dolidos porque nomás no se han acomodado con ningún partido político para ir a la presidencia burricipal, pos ay tan las consecuencias, son víctimas de personas con malas entrañas y les vandalizan sus oficinas, a que conejo, pos no, no va a ser tu gober, ni el suplente senador.

En Uruapan no le dieron permiso a Fernando Guisar de ser diputado por el distrito sur Uruapan en la coalición, aunque es un buen perfil, su jefe políticos quiere todo para él solito, Pedrito esta planeado a quién poner a ver si no le pasa lo que le ha sucedido, con Selenota y a él mismo con cifras alegres.



En la política todo cambia en un minuto y pos Brenda Faja ser esta tallando las manitas porque no está todo dicho y bien ´puede ser candidata a la presidencia, para sorpresa de muchos, con la alianza Morena-PT se le abren oportunidades, ya es hora de las mujeres, aunque se antoja dificel…

Más difícil es ganar pero alguno lo va a lograr, bien por el que quede, pero aún no se calienten granizo aún faltan poco más de 70 días y todo puede suceder así que pónganse a cumplir con lo que ahora les toca que para eso paga el pueblo y si lo hacen mal pos el pueblo se los cobrará en las urnas y pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…

Fe de ratas.- ERSTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.