IMSS Michoacán inicia vacunación covid a personal de salud

La mañana de este miércoles inició en los hospitales COVID-19 de todo el país la vacunación para los trabajadores que brindan directamente atención a pacientes con esta enfermedad, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán comenzó la aplicación al personal de las áreas COVID, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 83 “Camelinas Morelia”, y fue la enfermera Ariana Lizeth Gaona Guillén la primera vacunada.

La inoculación continuó para los trabajadores y trabajadoras del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Morelia Charo” y proseguirá en los HGZ No. 2, 4, 8 y 12, los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 7 y 9, así como en los siete Hospitales Rurales del Programa IMSS-BIENESTAR.

Se prevé terminar con la inmunización para el personal de salud y, posteriormente, iniciar con la vacunación a adultos mayores.

La campaña de inmunización a los trabajadores que siguen en la primera línea de atención de la pandemia inició el pasado 24 de diciembre.