GRINGA, GRINGA: Fiebre púrpura

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SÁB-16-ENE-2021/ Todos quieren cargos de representación popular, hay quienes ya sientes que son y se subieron al tabique antes de tiempo, ven la oportunidad y pos son oportunistas, así las cosas el partido de regeneración nació putrefacto, aunque muchos de sus miembros son realmente personas de intelecto, de lucha de izquierda, lamentablemente se les metieron personas de todo tipo.



Así Michoacán no logrará avanzar, ojalá que los militantes reales de Morena pongan un hasta aquí a quienes utilizando su nombre se harán ricos y los de verdadera lucha como siempre “nomás milando, como el chinito!



¡Basta de luchar en vano! Los militantes de Morena deben ponerse atentos para impedir que lleguen a loso cargos políticos de siempre vivales que no han militado en el púrpura, pero que tienen colmillo de sobra, muy retorcido



Mayela Salas trae consigo la bendición Godoyista, justamente la que tenía Morón, y si van por género es muy posible que sea la gran señora quien llegue a la presidencia de este municipio, Prenda Braga le apuesta a la negociación de su jefe político Reginaldo Sandoval, para llegar a la presidencia burricipal..



Y pos Juan Daniel Manzo y Poncho Mares siguen trabajando su imagen para que si llega la encuesta corrupción es la respuesta, a no, no es así, pero se entiende finalmente la encuesta interna que realiza el partido, también la califica en secreto, internamente y el dedo cae bien, puras viejas prácticas priyistas y ¡cómo no? Si les aflora su raíz y sus costumbres.



Hasta el 30 de marzo sabremos finalmente quienes van a contender muchas cosas pueden cambiar, y hoy deciden que serán, mañana el partido puede hacer mil artimañas y cambia candidatos, hay que ver si a Félix Salgado lo mueven, tons se verá si al menos son congruentes.



Los priyistas están que sí que no con la alianzas PAN PRI PRD, pero pos si no le entran pedrito va a ir solitos con su grupo priista de los tres que hay, debe recordar que en lugar de sumar resto por su mala estrategia, en la contienda anterior.



Hay quienes dicen que Poncho Mares es perdedor, pos si pero se ha sabido mantener ay la lleva, otros se salen del escenario y solamente reaparecen en tiempo electoral, eso es lo malo. Bueno y AMLO es el mejor ejemplo de insistencia, ay tá pero no vaya a suceder que llegara y le quedara grande la yegua…



Pos es complicado, lo real es que los políticos son un mal necesario al menos en las campañas se dicen hartas verdades, se sacan lo trapitos al sol y ahí andan ay van sin creen y menos reconocer el trabajo de la prensa pro sirviéndose de ella… así conviene a sus intereses.



Pos los perredistas cada día tienen más claro que deben ir unidos, esta bién con Morón ganan, porque finalmente es un ex perredista pero parece que su corazón sigue siendo amarillo, su amorcito está en el amarillo.



En Uruapan la Panadería tiene flaca la caballada, pero donde hubo fuego cenizas quedan, por cierto Lalo Urtis el ex regidor ya se contentó con Toño Berber, también Amaury Bravo, van caminando despacio pero con gran firmeza.



Marianito será el candidato a la presidencia burricipal por la panadería y lo más ´probable es que sea por el bloque de facto o legal así será…



El Tene va con todo y apoyado por muchos buenos malos y piores, ay ta, aunque las cosas en el perderé se complican un poquito, por eso que dicen que hay muchos tiradores y no aceptarán un externo.



En caso que el PRD fuera solito, por Migue Paredes es el indicado, porque es el amigo más cercano de Vicko Manrico, pero ¿Onde queda Toño Lagunas? A quioras se le sale de las manos y si llega a ser candidato, Toño es hábil y pos el niño es risueño y le hacen cosquilla ¡Eso es toño!



A ver si no les pasa como dice la canción “yo comencé a reír y termine llorando” en este momento de inseguridad, pobreza, crisis de salud y falta de recursos en el municipio, es necesario hacer campañas dinámicas, inteligentes, de sentimiento, pero pos si se dejan engañar y contratan expertos en imagen que carecen de conocimiento os se agringan y simplemente se chIgan, porque pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO A LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.