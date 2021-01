Amplía Gobernador medidas sanitarias contra COVID-19 en Michoacán

• Romper la cadena de contagio y disminuir la ocupación hospitalaria, los objetivos

• La batalla no ha terminado, estamos en el momento más intenso, grave y peligroso, advierte

• Uso obligatorio del cubrebocas en todo Michoacán, cierre de oficinas del Gobierno del Estado, cierre de actividades no esenciales de jueves a sábado a partir de las 7:00 PM y cierre total los domingos en todo el estado, entre las medidas

MORELIA, MICHOACÁN A 20 DE ENERO DEL 2021.- La batalla contra el COVID-19 no ha terminado, estamos en el momento más intenso, más duro, más grave y peligroso, enfatizó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, al anunciar las nuevas medidas que se aplicarán en Michoacán frente al incremento de contagios y la alta ocupación hospitalaria en la entidad.

“Quiero decirles a todas y todos que la capacidad de los hospitales en Michoacán está en su ocupación máxima, debido al número tan elevado de contagios en las últimas semanas. La situación nos obliga a quedarnos en casa, reducir al mínimo nuestras actividades, nuestra movilidad y ser muy estrictos en las medidas de prevención para evitar los contagios”, recalcó.

En charla con medios de comunicación, el Gobernador dirigió un mensaje para sensibilizar a las y los michoacanos frente a la situación grave que se vive por la pandemia, en donde Michoacán registra un total de 38 mil casos positivos y 3 mil 32 defunciones.

“Son más de 3 mil familias michoacanas a las que ha enlutado esta enfermedad, pero también la irresponsabilidad de muchas y muchos que siguen sin acatar las recomendaciones de las autoridades de salud; siguen saliendo a divertirse a jaripeos, fiestas, reuniones sociales y eventos masivos donde exponen sus vidas y la de los demás”, sostuvo.

Por todo ello, el mandatario estatal anunció las medidas que habrán de aplicarse a partir de hoy en todo el territorio michoacano:

UNO. El uso del cubrebocas es obligatorio en todo Michoacán.

DOS. Cierran todas las oficinas del Gobierno del Estado que realizan actividades no esenciales; con la invitación a los gobiernos municipales para que hagan lo mismo.

TRES. Acatar todas las disposiciones del Decreto publicado el 06 de enero, que indica que:

– De jueves a sábado se cerrarán todas las actividades no esenciales a partir de las 7 de la noche, en todos los municipios.

– En el caso del municipio de Morelia, el cierre a partir de las 7 de la noche es de lunes a sábado.

– Los domingos es cierre total de actividades no esenciales en los 113 municipios.

“Lo anterior es porque se necesita reducir la movilidad de las personas y con ello romper la cadena de contagios, por ello es importante que se queden en casa, usar gel antibacterial, guardar la sana distancia, no saludar de mano, no abrazos, no besos”, recalcó.

Aureoles Conejo agregó que, los Guardianes de la Salud ha supervisado cerca de 210 mil establecimientos, de los cuales 374 fueron suspendidos por no cumplir con las normas sanitarias.

“Aún estamos a tiempo de revertir esta situación y evitar lo que están padeciendo otras entidades del país, pero esto será posible solamente con la sensibilidad, compromiso y cooperación de todas y de todos”, dijo.

El Gobernador advirtió que, si los números no disminuyen, la próxima semana sesionará el Comité Estatal de Seguridad en Salud para considerar medidas más estrictas, que ayuden a contener los contagios, como el aislamiento obligatorio y el cierre total de actividades, ante una inminente llegada al semáforo rojo para Michoacán.

Finalmente, Carlos Ramos Esquivel, subsecretario de Salud, explicó que ante el incremento de hasta un 100 por ciento en el número de pacientes graves, se han tenido que reconvetir más camas para pacientes COVID-19 en todos los hospitales públicos del estado.

“En el mes de diciembre se tenían 325 en promedio de hospitalizados en la Red de Atención a Pacientes con Infección Respiratoria Aguda Grave, pero hoy se tienen en promedio 631 hospitalizados en todo el estado; los hospitales de Morelia tienen una ocupación del 90 al 100 por ciento y en el estado estamos en un 72 por ciento en promedio”, detalló.