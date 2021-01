El espíritu de la Ley que regula el uso del cubrebocas debe ser la salud y no la recaudación: Tere Mora

La legisladora petista dijo que estará alerta de que no haya abusos por parte de la autoridad en contra de la ciudadanía.

MORELIA, MICH., A 19 DE ENERO DEL 2021.- La diputada local, Tere Mora Covarrubias, votó a favor de la Ley que regula el uso del cubrebocas en Michoacán y señaló que el espíritu principal de esta norma es la salud y el bienestar de las y los michoacanos, por lo que dijo, estará pendiente y alerta para que no haya abuso por parte de las autoridades y esta no se convierta en una medida recaudatoria para el estado.

La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) detalló que su postura y posicionamiento no gira en torno a la legalidad o constitucionalidad de esta Ley, pues resulta una medida proporcional al objetivo que busca que es la reducción del contagio del virus SARS-Cov2, aseguró que su pensamiento se centra en la aplicación de esta norma para que se cuente con personal suficiente para que haya las verificaciones que se deben de hacer además de la capacitación de la mismas.

“Estaré muy alerta, porque si algo no tolero es el abuso y el robo al ciudadano, además espero que no sea una simulación más del gobernador, que realmente el que propone esta ley la cumpla y que está sea en beneficio del tema de salud y no recaudatorio, debemos de entender que la situación está muy difícil, muy compleja, hay personas que se encuentran fuera de los hospitales en espera de un lugar dentro de los mismos y no hay camas, faltan espacios y personal en las clínicas”, aseveró.

De igual forma, la legisladora zamorana enfatizó en que no quiere una norma que solo sirva en la capital del estado o incluso, ni en ella y que sólo quede en un papel, sino que sirva realmente para atender la realidad que todos los municipios de la entidad tienen, pues en todos ha ido en aumento la crisis sanitaria y también la desinformación y la no atención o acatamiento de las disposiciones de la autoridad.

“No queremos que se vean abusos en la ejecución, sino que realmente sea una herramienta que permita el rompimiento del aumento o del crecimiento del contagio, la Ley y el dictamen hablan mucho de los guardianes de la salud que trabajan en la realidad dos días y descansan un mes, esto porque dicen que el gobierno de estado no tiene recurso para pagar su salario”, finalizó.