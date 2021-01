CROC, CTM Y CATEM hacen alianza

Presentaron nuevas tarifas en transporte de materiales pétros

Piden a los niveles de gobierno que respete los tarifarios

Que los gobiernos exijan a contratistas Cartas de NO adeudos

“Basta de que expriman a los camioneros”

Llamado a que nuevos sindicatos se sumen a esta alianza

En la defensa de los trabajadores no hay colores sindicales



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-19-ENE-2021/ Con el propósito de unir esfuerzos para evitar abusos de contratistas en perjuicio de camioneros, que los niveles de gobierno respeten las tarifas, que obliguen a los contratistas a firmar “Cartas de No Adeudos” y evitar que sindicatos de otras entidades, vengan al estado a realizar el trabajo que corresponde a los michoacanos, hicieron alianza la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM)

Así lo dieron a conocer los dirigentes de la CROC, CTM y la CATEM, Raúl Ramírez Castro, Rafael Hernández López y José Trinidad Martínez Pasalagua respectivamente quienes dieron a conocer, que luego de un minucioso estudio realizado por profesionales certificados sobre el servicio de transporte de materiales pétreos que ha estado estancado por más de media década, se determinaron las nuevas tarifas.

1er kilómetro $ 12.00

Kilómetros subsecuentes $ 6.00 M3

Renta de camión 7M3 por 8 horas $ 3,000.00

Material Tipo “C” y carpeta 25 por ciento se incrementó a esta tarifa

Añadieron que los transportistas son conscientes de la actual situación pero aclararon, que solo buscan tarifas justas ya que el deterioro de sus camiones es severo y son más de mil familias las que dependen de este sector en Morelia (directos e indirectos).

Por lo anterior, hicieron un llamado a los niveles de gobierno federal, estatal y municipales así como contratistas y constructores, para que respeten estas nuevas tarifas que son necesarias y justas en el servicio que ofrecen y sobre todo que el trabajo que se genera en Michoacán lo realicen organizaciones michoacanas, “en la defensa de los trabajadores no existen colores sindicales y no bajaremos la guradía”, coincidieron.

Asimismo solicitaron a estos niveles de gobierno, que en los contratos que realizan con los constructores, antes de otorgarles la liquidación, se les exijan como requisito “Cartas de NO Adeudos”, ya que hasta esta fecha, “el hilo se revienta por lo más delgado y quienes obtienen las obras, al término de las mismas, se van sin pagar los pendientes con los transportistas; ya basta de este tipo de prácticas”, dijeron.

Finalmente demandaron a los niveles de gobierno que en un marco de equidad y justicia, sea aliado de los trabajadores transportistas que en los últimos años han transitado por una ruta de deterioro de sus unidades y se convirtieron en “aboneros” de constructores y contratistas que sí tienen voluntad, les pagan a tiempo y si no, abusan de su necesidad y no en pocas ocasiones, se van del estado sin haberles liquidado.