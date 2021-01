“Uruapan no necesita de un gobernante fifí; requiere de una persona que ame servir a su pueblo”: Paco Cedillo

URUAPAN, MICHOACÁN, A 21 DE ENERO DE 2021.- “Uruapan no necesita de un gobernante fifí, sino de una persona que realmente conozca las necesidades, la problemática, y que ame verdaderamente a su municipio”, así lo dio a conocer hoy el diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, mediante entrevista vía telefónica.

El legislador dijo: “nuestro municipio sólo podrá progresar cuando a su gobernante le duela y le lastime realmente el ver que su pueblo no tiene el sustento para poder llevar el alimento diario a sus familias, cuando sus habitantes dejen de ser prisioneros de las cadenas de la inseguridad, cuando la educación y el deporte sean fomentados y aplicados a lo largo y ancho del municipio, sólo así podrá cambiar nuestro querido Uruapan”.

El congresista subrayó que esto se logra a través de un trabajo a ras de tierra, casa por casa, “esto nosotros lo hemos venido haciendo desde ya hace tiempo atrás, a mí no me importa ensuciarme los zapatos, o si es fin de semana, lo que me interesa es ayudar y servir a quienes menos tienen, soy un representante popular, y estoy para apoyar a quien más lo necesita; no fui elegido para calentar un asiento como el típico político burócrata que su vida la realiza detrás de un escritorio”, recalcó Cedillo de Jesús.

Declaró que es absurdo el aplicar una política empresarial para sacar a nuestro municipio del hoyo donde actualmente se encuentra sumergido. “Uruapan no es un objeto de negociación, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro y lo ha dicho miles de veces, el dinero es del pueblo y para el pueblo, no es para intereses mezquinos o particulares de algunos cuantos”, anexó.

“No podemos decir que apoyamos la 4T del país, o que somos obradoristas cuando se va en contra de las políticas de austeridad y de los principios básicos de nuestro partido, no es justo pregonar supuestos trabajos creados a base de simulación que solo confunden a nuestra gente, a nuestra sociedad hay que hablarle con la verdad, no con mentiras ni crear falsas expectativas en ellos”, abundó Francisco Cedillo.

Por último, el diputado morenista dijo: “mi trabajo habla por sí solo, no vamos a parar ni a descansar hasta que logremos la trasformación que esta demarcación requiere, para así poder consolidar el Uruapan que todas y todos queremos”.